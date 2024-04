Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 4 aprile

FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.

ECONOMIA - Milano: evento 'AI Forum. Intelligenza Artificiale per le imprese', organizzato da AIxIA, in collaborazione con TIG.

Ore 9,15. Palazzo Mezzanotte.

- Roma: convocato il tavolo per l'esame dello stabilimento produttivo Stellantis di Pomigliano d'Arco (Campania). Ore 9,30. Segue alle ore 13,30 per lo stabilimento di Atessa (Abruzzo) e alle ore 16,30 per lo stabilimento di Modena (Emilia-Romagna). Partecipa, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy. Palazz Piacentini.

- Milano: convegno FIRST CISL Lombardia "Invecchiamento demografico: il ruolo di banche e assicurazioni". Ore 10,00.

Centro Congressi FAST.

- Roma: convegno 'L'Unione Europea e l'Economia della felicita'. Lavoro, transizioni, partecipazione', organizzato da NeXt - Nuova Economia per tutti. Ore 11,15. Partecipa, tra gli altri, Antonio Patuelli, Presidente Abi. Palazzo della Cooperazione.

- Cernobbio (Co): evento The European House - Ambrosetti per la presentazione del Rapporto 2024 'Verso un'Italia cashless casi d'uso e ruolo di cittadini, imprese ed esercenti'. Ore 11,30. Villa d'Este.

- Roma: evento di presentazione della Conferenza Internazionale sul Vino, in programma a Brescia e Verona dall'11 al 13 aprile. Ore 11,30. Partecipano, tra gli altri, Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, della Sovranita' alimentare e delle Foreste; Luigi Moio, presidente Oiv; Federico Bricolo, presidente Veronafiere. Via XX Settembre, 20.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 9,30 Ddl prezzi agricoli; mozione sfiducia ministro Turismo, Daniela Santanche'; mozione sfiducia vice presidente del Consiglio, Matteo Salvini (Aula) 13,30 Ddl riduzione orario lavoro (Lavoro) 13,30 Ddl fauna selvatica (Lavoro) 13,45 Ddl giustizia contabile (Affari costituzionali e Giustizia riunite) 13,45 Ddl inserimento lavorativo donne vittime violenza genere (ristretto Lavoro) 13,45 Ddl filiera formativa tecnologica (Cultura) 14,00 question time Lavoro (Lavoro) 14,10 audizioni Cia; Confagricoltura su Ddl ricostruzione post-calamita' (Ambiente e Lavori pubblici) 14,30 audizione Anna Fasano, presidente Banca Etica, su Ddl import-export armamenti (Esteri e Difesa riunite) 14,30 audizioni Asvis; Anci su aggiornamento Pniec (Ambiente e Attivita' produttive riunite) 16,00 audizione esperti; Conftrasporto e Ance su Ddl Autonomia differenziata (Affari costituzionali) SENATO 9,00 Ddl premierato (Affari Costituzionali) 9,15 Audizione Gennaro Terracciano, presidente di 3-I su impatto AI su settore giustizia (Giustizia) 10,00 Audizioni su Ddl delega su efficienza processo civile (Giustizia) 14,30 Audizioni associazioni su Ddl semplificazione lavoro (Affari Sociali) ORGANISMI BICAMERALI 8,30 audizione Confindustria (Enti previdenziali) 13,30 audizione Enzo Serata, direttore Uif per l'Italia (Antimafia).

