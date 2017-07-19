Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 30 luglio

FINANZA - Conferenza stampa di Euronext, per presentazione dei risultati finanziari del secondo trimestre 2026. Ore 18,00.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: A2a, Aedes, Alerion, Arnoldo Mondadori Editore, Amplifon, Ascopiave, Azimut, Banca Mediolanum, Banca Profilo, Banco di Desio e della Brianza, Brunello Cucinelli, Caltagirone, D'Amico International Shipping, De Longhi, De Nora, Elica, Enel, Ferrari, Gabetti, Iren, Iveco Group, Kruso Kapital, Leonardo, Maire, Rai Way, Rcs, Reply, Stellantis, Technogym, Tinexta, Toscana Aeroporti, Zignago Vetro.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Conference call Stellantis. Ore 8,00.

- Conference call FinecoBank. Ore 10,00.

- Conference call Ferrari. Ore 15,30.

- Conference call Arnoldo Mondadori Editore. Ore 15,30 - Conference call De Nora. Ore 16,00.

- Conference call A2a. Ore 16,30.

- Conference call Banca Mediolanum. Ore 16,30.

- Conference call Maire. Ore 17,30.

- Conference call Brunello Cucinelli. Ore 18,00.

- Conference call D'Amico International Shipping. Ore 18,00.

- Conference call Rai Way. Ore 18,00 - Conference call Amplifon. Ore 18,30.

- Conference call Prysmian.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Assemblea straordinaria Unipol per attribuzione al cda della facolta' di aumentare il capitale sociale a pagamento.

Ore 10,30.

DATI MACROECONOMICI - Giappone: Fiducia delle famiglie, luglio. Ore 7,00.

- Francia: PIL t/t 1a stima, T2. Ore 7,30.

- Francia: Spese per consumi m/m, giugno. Ore 7,30.

- Germania: PIL s.a. t/t prelim. T2. Ore 8,00.

- Germania: PIL s.a. a/a prelim. T2. Ore 8,00.

- Francia: Occupati non agricoli prelim. T2. Ore 8,45.

- Spagna: PIL t/t prelim. T2. Ore 9,00.

- Spagna: IPCA a/a prelim. luglio. Ore 9,00.

- Olanda: PIL t/t prelim. T2. Ore 9,30.

- Olanda: PIL a/a prelim. T2. Ore 9,30.

- Italia: Istat - Stima preliminare del Pil, II trimestre.

Ore 10,00. - Italia: Istat - Occupati e disoccupati, giugno. Ore 11,00.

- Eurozona: PIL t/t 1a stima, T2. Ore 11,00.

- Eurozona: PIL a/a 1a stima, T2. Ore 11,00.

- Eurozona: Indice di fiducia economica, luglio. Ore 11,00.

- Eurozona: Fiducia industria, luglio. Ore 11,00.

- Eurozona: Fiducia consumatori finale, luglio. Ore 11,00.

- Eurozona: Fiducia servizi, luglio. Ore 11,00.

- Eurozona: Tasso di disoccupazione, giugno. Ore 11,00.

- Italia: Istat - Prezzi alla produzione dell'industria e delle costruzioni, giugno. Ore 12,00.

- Germania: IPCA a/a prelim. luglio. Ore 14,00.

- Germania: IPCA m/m prelim. luglio. Ore 14,00.

- Germania: CPI (Lander) a/a prelim. luglio. Ore 14,00.

- Germania: CPI (Lander) m/m prelim. luglio. Ore 14,00.

- Stati Uniti: Richieste di sussidio, settim. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Sussidi di disoccupazione esistenti, settim.

Ore 14,30.

- Stati Uniti: PIL t/t ann. advance, T2. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Spesa per consumi (nominale) m/m, giugno. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Deflatore consumi (core) a/a, giugno. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Redditi delle famiglie m/m, giugno. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Deflatore consumi (core) m/m, giugno. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Deflatore consumi a/a, giugno. Ore 14,30.

ECONOMIA - Roma: conferenza stampa di presentazione de "Il Cammino di Francesco - il Cammino del Sole". Ore 11,30. Partecipano, tra gli altri, Gianmarco Mazzi, ministro del Turismo; Marco Villani, vicesegretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, via Santa Maria in Via 37.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 8,30 Ddl caregiver familiare (Affari sociali) 9,30 Dl Pnrr; conto consuntivo 2025 e progetto di bilancio Camera 2026 (Aula) 13,30 Ddl cinema (Cultura) 15,00 relazione Giunta autorizzazioni su sequestro corrispondenza deputato Delmastro Delle Vedove (Aula) SENATO 8,30 Dlgs servizi sicurezza gestiti (Affari Costituzionali e Ambiente) 9,00, 14,00 e 19,00 Ddl legge elettorale (Affari Costituzionali) 9,15 Dlgs giurisdizione tributaria (Giustizia e Finanze) 9,30 Dlgs fiscale (Finanze) ORGANISMI MONOCAMERALI CAMERA 15,00 audizione Luciano Sale, executive vice president Human resources and Real estate Fincantieri (Condizioni lavoro).

Red-

(RADIOCOR) 27-07-26 19:31:53 (0627) 5 NNNN