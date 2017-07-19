Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 30 aprile

FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: BasicNet, BFF Bank, Itway, Softlab, Stellantis.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Conference call Prysmian.

- Conference call Stellantis. Ore 14,00.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Torino: assemblea ordinaria e straordinaria Intesa Sanpaolo. Ore 10,00. Parte ordinaria: bilancio al 31/12/25, destinazione utile d'esercizio. Parte straordinaria: annullamento azioni senza riduzione del capitale sociale, delega al cda per aumento gratuito e a pagamento del capitale sociale. Presso il nuovo Centro Direzionale, corso Inghilterra 3.

- Assemblea Cellularline, per bilancio al 31/12/25, proposta distribuzione dividendo, nomina cda. Ore 11,00. In streaming.

- Assemblea ordinaria e straordinaria Inwit. Ore 11,00.

Parte ordinaria: bilancio al 31/12/25, destinazione risultato d'esercizio. Parte straordinaria: annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale, modifica statutaria.

- Assemblea Gabetti Property Solutions, per approvazione bilancio al 31/12/25, destinazione risultato d'esercizio, nomina cda. Ore 14,30. In streaming.

- Milano: assemblea Plc, per bilancio al 31/12/25, proposta di destinazione del risultato d'esercizio e di distribuzione di parte dell'utile. Presso lo Studio Notarile Marchetti, via Agnello 18.

DATI MACROECONOMICI - Giappone: Vendite al dettaglio a/a, marzo. Ore 1,50.

- Giappone: Produzione industriale m/m prelim. marzo. Ore 1,50.

- Cina: PMI composito - Caixin, aprile. Ore 3,30.

- Cina: PMI non manifatturiero - NBS, aprile. Ore 3,30.

- Cina: PMI manifatturiero - NBS, aprile. Ore 3,30.

- Cina: PMI manifatturiero - Caixin, aprile. Ore 3,45.

- Giappone: Fiducia delle famiglie, aprile. Ore 7,00.

- Germania: Prezzi import a/a, marzo. Ore 7,09.

- Francia: PIL t/t 1a stima, T1. Ore 7,30.

- Francia: Spese per consumi m/m, marzo. Ore 7,30.

- Germania: Vendite al dettaglio a/a, marzo. Ore 8,00.

- Germania: Vendite al dettaglio m/m, marzo. Ore 8,00.

- Francia: IPCA a/a prelim. aprile. Ore 8,45.

- Spagna: PIL t/t prelim. T1. Ore 9,00.

- Olanda: PIL t/t prelim. T1. Ore 9,30.

- Olanda: PIL a/a prelim. T1. Ore 9,30.

- Germania: Variazione n. disoccupati, aprile. Ore 9,55.

- Germania: Tasso di disoccupazione, aprile. Ore 9,55.

- Germania: PIL s.a. t/t prelim. T1. Ore 10,00.

- Germania: PIL s.a. a/a prelim. T1. Ore 10,00.

- Italia: Istat - Stima preliminare del Pil, I trimestre 2026. Ore 10,00.

- Italia: Istat - Occupati e disoccupati, marzo. Ore 10,30.

- Italia: Istat - Prezzi al consumo, aprile. Ore 11,00.

- Italia: IPCA a/a prelim. aprile. Ore 11,00.

- Italia: IPCA m/m prelim. aprile. Ore 11,00.

- Eurozona: PIL t/t 1a stima, T1. Ore 11,00.

- Eurozona: PIL a/a 1a stima, T1. Ore 11,00.

- Eurozona: CPI a/a stima flash, aprile. Ore 11,00.

- Eurozona: CPI ex energia e alim. non lav. a/a flash, aprile. Ore 11,00.

- Eurozona: Tasso di disoccupazione, marzo. Ore 11,00.

- Stati Uniti: Richieste di sussidio, settim. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Sussidi di disoccupazione esistenti, settim.

Ore 14,30.

- Stati Uniti: Costo del lavoro, T1. Ore 14,30.

- Stati Uniti: PIL t/t ann. advance, T1. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Spesa per consumi (nominale) m/m, marzo. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Deflatore consumi (core) a/a, marzo. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Redditi delle famiglie m/m, marzo. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Deflatore consumi (core) m/m, marzo. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Deflatore consumi a/a, marzo. Ore 14,30.

- Stati Uniti: PMI (Chicago), aprile. Ore 15,45.

- Stati Uniti: Indice anticipatore m/m, febbraio. Ore 16,00.

ECONOMIA - Francoforte (Germania): consiglio direttivo della Bce. - Avellino: assemblea Confindustria Avellino "Sud protagonista: il contributo dell'Irpinia. Politiche, territori e prospettive di sviluppo". Ore 16,30. Partecipa, tra gli altri, Emanuele Orsini, presidente Confindustria.

Presso Hotel De La Ville.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 9,00 Documento finanza pubblica 2026 (Aula) 13,30 audizioni Lega calcio serie A; Lega professionisti serie B su prospettive settore (Cultura) 13,45 audizioni Aiel; Farmindustria; Faita Federcamping su dinamica Pil 1992-2025 (Attivita' produttive) 14,30 audizioni associazioni su Ddl legge elettorale (Affari costituzionali) 14,55 audizione Centro tessile qualita' su normativa europea settore (Attivita' produttive) SENATO 9,00 e 14,00 Dfp 2026 (Bilancio) 9,30 Dlgs Tuir (Bilancio) 10,00 Sindacato ispettivo (Aula) 14,30 Audizione Commissario Ue salute animali, Olive'r Va'rhelyi (Politiche Ue, Industria-Agricoltura, Affari Sociali Senato e Camera) 15,00 Question time (Aula) 16,15 Incontro con Ministro aggiunto per l'Europa di Germania, Gunther Krichbaum (Politiche Ue Senato e Camera) ORGANISMI MONOCAMERALI CAMERA 8,30 audizione Conferenza Regioni (Transizione demografica) ORGANISMI MONOCAMERALI SENATO 12,00 Audizione di Philippe Donnet, amministratore delegato di Assicurazioni Generali (Banche) ORGANISMI BICAMERALI 8,30 audizione Confindustria Assoimmobiliare (Enti previdenziali).

Red-

(RADIOCOR) 27-04-26 19:33:29 (0593) 5 NNNN