Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 3 settembre

Giornata decisiva per il destino di Autostrade per l'Italia

Si riunisce il cda straordinario di Atlantia per decidere su modalita' e tempistica della scissione della controllata, propedeutiche al futuro ingresso di Cdp nel capitale di Aspi.Sul fronte finanziario si tiene anche la S&P Global Ratings European Structured Finance Virtual Conference. Sul fronte societario si riunisce il cda di Exor per l'approvazione dei conti trimestrali. Tra gli avvenimenti economici, a Bari si tengono gli Stati Generali della Cgil Puglia "Superare la crisi, unire il Paese", con i ministri Boccia, Catalfo, Patuanelli e Provenzano. In Parlamento, la Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti, audira' il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, su Patrimonio Rilancio nonche' sul prospettato ruolo di CDP nell'ambito della definizione della proposta transattiva riguardante Aspi. Tra i dati macroeconomini attesi, i Pmi servizi di agosto di Cina, Francia, Germania, Eurozona e Gran Bretagna, i dati Acea sulle immatricolazioni di auto in Europa nel II trimestre, le vendite al dettaglio in Eurozona a luglio e dagli Stati Uniti gli indici Pmi Markit composito ad agosto, l'Ism non manifatturiero composito ad agosto e la bilancia commerciale a luglio.

Red-

(RADIOCOR) 02-09-20 19:01:50 (0478) 5 NNNN