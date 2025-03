Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 3 aprile

FINANZA - Milano: conferenza stampa Carmignac. Ore 9,30. Presso la sede di Borsa Italiana.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Seri Industrial.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Milano: assemblea ordinaria e straordinaria di Edison. Ore 11,00. Parte ordinaria: approvazione bilancio 2024; destinazione dell'utile di esercizio. Parte straordinaria: modifiche statutarie. Foro Buonaparte, 31.

DATI MACROECONOMICI - Cina: PMI servizi - Caixin, marzo. Ore 2,45.

- Italia: PMI servizi, marzo. Ore 8,45.

- Francia: PMI servizi finale, marzo. Ore 8,50.

- Germania: PMI servizi finale, marzo. Ore 8,55.

- Eurozona: PMI composito finale, marzo. Ore 9,00.

- Eurozona: PMI servizi finale, marzo. Ore 9,00.

- Gran Bretagna: PMI servizi finale, marzo. Ore 9,30.

- Eurozona: PPI a/a, febbraio. Ore 10,00.

- Italia: Istat - Conti economici annuali per settore istituzionale, anno 2024. Ore 10,00.

- Stati Uniti: Sussidi di disoccupazione esistenti, settim.

Ore 13,30.

- Stati Uniti: Richieste di sussidio, settim. Ore 13,30.

- Stati Uniti: Bilancia commerciale, febbraio. Ore 13,30.

- Stati Uniti: Markit PMI Servizi finale, marzo. Ore 14,45.

- Stati Uniti: Markit PMI Composito finale, marzo. Ore 14,45.

- Stati Uniti: Indice ISM non manifatturiero composito, marzo.

Ore 15,00.

ECONOMIA - Caserta: l'imprenditore Brunello Cucinelli riceve il dottorato honoris causa in architettura dall'Universita' Vanvitelli.

- Roma: convegno "Modellamento bancario: biodiversita', territorio, impresa", organizzato dall'Associazione Nazionale per lo Studio dei Problemi del Credito. Ore 9,30. Partecipa, tra gli altri, Antonio Patuelli, presidente Abi (in videoconferenza). Via di Santo Stefano del Cacco, 1.

- Milano: convegno "Transizione Energetica e l'Industria del Nucleare 2025", organizzato da Il Sole 24 Ore in collaborazione con Edison e Accenture. Nel corso dell'evento, l'analisi dei vari scenari relativi alla reintroduzione del nucleare, considerando le varie sfide economiche, politiche e tecniche. Ore 9,30. Presso Fondazione Riccardo Catella. Anche in streaming.

- Milano: conferenza stampa del Gruppo Lavazza, per presentare i risultati finanziari 2024 e per svelare un'importante innovazione nel mondo del caffe'. Ore 10,00. Presso Palazzo del Senato, via Senato 10.

- Milano: evento "Innovation Forum 2025 - Il futuro tra nuove sfide e realta'", organizzato da Scenari Immobiliari in collaborazione con DILS. Ore 10,00. Presso la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, viale Pasubio 5.

- Roma: conferenza stampa per inaugurazione treno "La Dolce Vita Orient Express", promossa da Arsenale in collaborazione con Orient Express, Trenitalia - Gruppo Ferrovie dello Stato, Fondazione FS e FS Treni Turistici Italiani. Nel corso dell'evento, l'apertura della nuova Lounge Orient Express.

Ore 11,00. Partecipano, tra gli altri, Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani; Guido Crosetto, ministro della Difesa; Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia e delle Finanze; Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Paolo Barletta, ceo di Arsenale; Stefano Antonio Donnarumma, a.d. e d.g. del Gruppo FS Italiane. Presso la Stazione di Roma Ostiense.

- Roma: il presidente dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie presenta la Relazione sull'Attivita' svolta nell'anno 2024. Ore 11,00. Presso l'Auditorium della Consob, via Claudio Monteverdi 35.

- Cernobbio (Co): presentazione del Rapporto 2025 "Verso un'Italia cashless: il bilancio di 10 anni e cosa resta da fare per cittadini, imprese ed esercenti", organizzata da The European House - Ambrosetti e Community Cashless Society. Ore 11,00. Presso Villa d'Este.

- Milano: conferenza stampa "App taxi unite per coprire l'Italia - Nasce ITN-Italian Taxi Network". Ore 12,30. Presso l'Associazione Stampa Estera, via della Palla 1.

- Roma: convegno "Strategie di Crescita e Fiscalita': Innovazione e Governance per Competere nel Futuro", organizzato dal Centro di ricerca in Strategic Change "Franco Fontana" della Luiss Guido Carli, e Fortune Italia. Ore 14,30.

Partecipa, tra gli altri, Maurizio Leo, viceministro dell'Economia. Presso Campus Luiss, viale Pola 12.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE - Limbadi (Vv): la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa all'inaugurazione della Stazione Carabinieri. Ore 17,00.

CAMERA 12,00 Ddl Corte conti (Affari costituzionali e Giustizia riunite) 12,00 Dpcm missioni internazionali (Esteri e Difesa riunite) SENATO 9,00 e 14,00 Ddl separazione carriere (Affari Costituzionali) 9,30 Dl consultazioni elettorali e referendarie (Affari Costituzionali) 10,00 Sindacato ispettivo (Aula) 14,30 Audizioni di Inps e Rgs su magazzino fiscale (Finanze) 15,00 Question time (Aula) ORGANISMI BICAMERALI 8,15 parere vincolante su nomina presidente Rai (Vigilanza Rai) 8,30 audizione Pio Silvestri, procuratore generale presso la Corte dei conti (Antimafia).

