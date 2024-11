Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 28 novembre

FINANZA - Milano: Anima SGR presenta l'Outlook per il 2025. Ore 14,30. Corso Giuseppe Garibaldi, 99.

- Roma: convegno "Innovazione tecnologica e tutela del risparmio: nuovi scenari, nuove criticita', nuove opportunita'", organizzato dall'ACF (Arbitro per le Controversie Finanziarie), la Facolta' di Economia, Universita' Sapienza di Roma e Anspc. Ore 15,00. Partecipano, tra gli altri, Paolo Savona, presidente Consob; Gianpaolo E.

Barbuzzi, presidente Acf; Federico Cornelli, commissario Consob; Stefano De Polis, segretario generale Ivass; Giuseppe Siani, capo dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria, Banca d'Italia. Via Monteverdi, 35.

- Roma: asta di BTp a 5 e 10 anni e CcTeu per un importo massimo di 8,25 miliardi. Ore 11,00 termine per la presentazione delle domande.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: nessun appuntamento in agenda.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Mestre (Ve): assemblea ordinaria e straordinaria di Banca Ifis. Ore 9,00. Parte ordinaria: integrazione degli onorari a favore della Societa' di Revisione PWC. Parte straordinaria: modifiche statutarie. Via Terraglio, 63.

DATI MACROECONOMICI - Spagna: IPCA a/a prelim., novembre. Ore 9,00.

- Eurozona: M3 dest. a/a, ottobre. Ore 10,00.

- Italia: Istat - Fiducia dei consumatori e delle imprese, novembre. Ore 10,00.

- Italia: Istat - Prezzi alla produzione dell'industria e delle costruzioni, ottobre. Ore 11,00.

- Eurozona: Fiducia industria, novembre. Ore 11,00.

- Eurozona: Fiducia consumatori finale, novembre prel. Ore 11,00.

- Eurozona: Fiducia servizi, novembre. Ore 11,00.

- Eurozona: Indice di fiducia economica, novembre. Ore 11,00.

- Germania: IPCA a/a prelim, novembre. Ore 14,00.

- Germania: CPI (Lander) m/m prelim, novembre. Ore 14,00.

- Germania: IPCA m/m prelim, novembre. Ore 14,00.

- Germania: CPI (Lander) a/a prelim, novembre. Ore 14,00.

ECONOMIA - Cannes: si conclude "MAPIC 2024", il principale evento mondiale dedicato ai professionisti dei settori immobiliare e retail. Presso il Palazzo dei Festival.

- Roma: si conclude la conferenza "Airports Innovate 2024", organizzata da Aci Europe, Aci Asia-Pacific & Middle East e Aci World. Ore 9,00. Presso il Terminal 5 dell'Aeroporto di Roma-Fiumicino "Leonardo da Vinci".

- Ferrara: si conclude la prima edizione di "Work on Work", la fiera nazionale di servizio al mondo del lavoro. Ore 9,45. Presso la Fiera.

- Roma: Innovation Days Lazio 2024 "Crescere per una competitivita' vincente", a cura del Sole 24 Ore, in collaborazione con Giovani Imprenditori di Confindustria.

Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, Riccardo Di Stefano, vicepresidente Confindustria e presidente G.I. di Confindustria e delegato del presidente per Education e Open Innovation. Via Marsala, 29H.

- Roma: convegno "ENAC e DTD per la mobilita' aerea del futuro - La piattaforma HyperTwin", organizzato dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale e l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile. Ore 14,30. Partecipano, tra gli altri, Alessio Butti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Pierluigi Di Palma, presidente Enac. Presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

- Roma: convegno "Editoria e media nell'era digitale.

Riflessioni sul futuro a 20 anni dalla Legge Gasparri", in collaborazione con la fondazione "Italia Protagonista". Ore 16,00. Partecipano, tra gli altri, Alberto Barachini, sottosegretario all'Editoria; Urbano Cairo, a.d. di Cairo Communications e di Rcs Mediagroup; Fedele Confalonieri, presidente Mediaset; Francesco Dini, vicepresidente Fieg e presidente della categoria editori giornali quotidiani; Andrea Monti Riffeser, presidente Fieg; Giampaolo Rossi, a.d. della Rai. Presso la Sala Kock di Palazzo Madama.

- Milano: XVIII edizione dei Premi Camera Spagna-Italia, un riconoscimento alle aziende spagnole e italiane che si sono distinte nell'ultimo anno, per il loro significativo contributo alla promozione e al rafforzamento delle relazioni economiche e commerciali tra Spagna e Italia. Ore 19,00. A seguire Cena di Gala 2024. Presso Palazzo Mezzanotte.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 8,30 audizione Elt Elettronica Group su difesa cibernetica (Difesa) 9,00 Parlamento in seduta comune per elezione di quattro giudici Corte costituzionale (Aula) 11,00 Ddl concorrenza; mozioni Giornata eliminazione violenza contro le donne (Aula) 13,30 interrogazioni su assicurazioni infortuni domestici; crisi Kalat Impianti; infortuni sul lavoro (Lavoro) 13,30 Dpcm revisione Isee (Finanze e Affari sociali riunite) 13,40 audizione Associazione Favor Debitoris e Consulta nazionale antiusura 'Giovanni Paolo II' Onlus recupero dei crediti deteriorati (Finanze) 13,45 audizioni esperti; Rete professioni tecniche, Consiglio nazionale architetti e pianificatori, Consiglio nazionale ingegneri, Consiglio nazionale geologi e Consiglio nazionale geometri su Dlgs codice appalti (Ambiente e Lavori pubblici) SENATO 8,30 e 14,30 Ddl sicurezza (Affari Costituzionali e Giustizia) 8,45 Audizioni su Ddl attuazione articolo 33 Costituzione su sport (Cultura) 9,30 Relazione attuazione Piano Mattei al 10 ottobre 2024 (Esteri) 9,30 Ddl delegazione Ue, Relazione programmatica su partecipazione Italia in Ue in 2024 (Politiche Ue) 9,30 Dpcm revisione Isee (Finanze e Affari Sociali) 10,00 Dl ambiente (Ambiente) 10,00 Ddl morte medicalmente assistita, Sindacato ispettivo (Aula) 15,00 Question time (Aula) ORGANISMI BICAMERALI 8,15 audizione Bruno Frattasi, dg Agenzia cybersicurezza nazionale (Semplificazione) 8,30 audizione Enpaia (Enti previdenziali).

Red-

(RADIOCOR) 25-11-24 19:37:51 (0668) 5 NNNN