Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 28 novembre -2

FINANZA - Milano: Osservatorio Altagamma 2019. Ore 10,30. Teatro Nazionale, via Giordano Rita, 1. - Milano: incontro Icma - AssiomForex "Mercati obbligazionari sostenibili". Ore 11,30. Partecipa, tra gli altri, Sergio Costa, ministro dell'Ambiente. Centro Congressi Fondazione Cariplo, via Romagnosi 6-8. - Roma: terza edizione di "The Italian Banking Conference" organizzato da Luiss Business School in partnership con The Ruling Companies. Ore 10,00. Partecipano, fra gli altri, Roberto Gualtieri, ministro dell'Economia; Gian Maria Gros- Pietro, presidente Intesa Sanpaolo; Massimo Doris, a.d. Banca Mediolanum; Andrea Munari, a.d. BNL Gruppo BNP Paribas; Mikael Ericson, ceo Intrum; Flavio Valeri, chief country officer Deutsche Bank Italia; Andrea Vigano', managing director, executive chairman BlackRock Italia. Villa Blanc, via Nomentana, 216. - Roma: asta di BTp e CcTeu fino a 5,75 miliardi. Ore 11 termine per la presentazione delle domande. RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - Nessun appuntamento in agenda. INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda. ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Giappone: vendite al dettaglio, ottobre. Ore 00,50. - Spagna: inflazione, novembre. Ore 9,00. - Eurozona: M3, ottobre. Ore 9,00. - Italia: Istat - Fatturato dei servizi, III trimestre. Ore 10,00. - Italia: Istat - Prezzi alla produzione dell'industria, delle costruzioni e dei servizi, ottobre/III trimestre. Ore 11,00. - Eurozona: indice di fiducia economica, novembre. Ore 11,00. - Germania: inflazione, novembre. Ore 14,00.

