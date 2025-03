Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 27 marzo

FINANZA - Roma: il Tesoro colloca in asta BoT semestrali per 7 miliardi.

- Milano: si conclude la XXIV edizione della Euronext STAR Conference, l'appuntamento annuale per le societa' quotate su Euronext STAR Milan. Presso Palazzo Mezzanotte.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Alkemy, Gruppo Sol, Italian Exhibition Group, Philogen, PLC, Kme, Somec, Trevi Finanziaria Industriale, Unipol.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Conference call Somec. Ore 16,00.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Milano: assemblea ordinaria e straordinaria di Unicredit.

Ore 10,00. Parte ordinaria: approvazione bilancio 2024; destinazione dell'utile di esercizio 2024; integrazione cda.

Parte straordinaria: proposta di attribuzione al cda della facolta' di aumentare il capitale sociale entro il 2025; annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale. Presso "Allianz MiCo", viale Lodovico Scarampo.

DATI MACROECONOMICI - Italia: Istat - Commercio estero extra Ue, febbraio. Ore 10,00.

- Eurozona: M3 dest. a/a, febbraio. Ore 10,00.

- Stati Uniti: Sussidi di disoccupazione esistenti, settim.

Ore 13,30.

- Stati Uniti: Richieste di sussidio, settim. Ore 13,30.

- Stati Uniti: PIL, deflatore t/t ann. finale, T4. Ore 13,30.

- Stati Uniti: Bilancia commerciale dei beni prelim, febbraio.

Ore 13,30.

- Stati Uniti: Deflatore consumi core t/t finale, T4. Ore 13,30.

- Stati Uniti: PIL t/t ann. finale, T4. Ore 13,30.

ECONOMIA - Roma: evento "ANSFISA: La sicurezza che evolve - Conoscenza.

Supervisione. Sicurezza". Relazione annuale 2024 e programmazione 2025. Ore 9,15. Partecipano, tra gli altri, Edoardo Rixi, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Alessandro Morelli, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio; Gaetano Manfredi, presidente ANCI. Presso la sede Istat, via Cesare Balbo 16.

- Evento "Opportunita' e incentivi per l'impresa donna", organizzato da Unioncamere in collaborazione con Il Sole 24 Ore. Ore 10,30. In streaming.

- Roma: presentazione del Rapporto Cyber Index PMI 2024. Ore 11,00. Partecipano, tra gli altri, Angelo Camilli, vicepresidente Confindustria per il Credito, la Finanza e il Fisco; Pietro Labriola, delegato del presidente di Confindustria per la Transizione Digitale; Bruno Frattasi, direttore generale Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.

Presso la sede di Confindustria, viale dell'Astronomia, 30.

- Roma: evento di presentazione della 57esima edizione di "VINITALY - International Wine & Spirits Exibition" e della ricerca "Vino, focus sui giovani - I consumatori under 44 di oggi e di domani in Italia e negli Stati Uniti", report realizzato dall'Osservatorio del vino Uiv-Vinitaly. Ore 11.30.

Palazzo Montemartini.

- Roma: presentazione del XII Rapporto sul mercato immobiliare residenziale 2024, con focus sull'efficientamento energetico degli edifici, e le previsioni 2025. Il Rapporto e' stato realizzato dalla Federazione italiana agenti immobiliari italiani (FIAIP), in collaborazione con ENEA e I-Com (Istituto per la competitivita'). Ore 13,00. Presso il Senato, piazza Madama.

- Milano: evento Leader by Example 2025 Lombardia "Ispirare il cambiamento attraverso la leadership", organizzato da Range Rover in collaborazione con Il Sole 24 Ore. Nel corso dell'evento, la cerimonia di premiazione di alcuni imprenditori e imprenditrici che guidano le PMI con un approccio visionario e pionieristico. Ore 14,30. Partecipano, tra gli altri, Maria Anghileri, vicepresidente Confindustria e Presidente G.I. di Confindustria; Giovanni Baroni, vicepresidente Confindustria e Presidente P.I. di Confindustria. Presso Auditorium Sole 24 Ore, viale Sarca 223.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE - Parigi: la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa alla riunione sulla pace e la sicurezza dell'Ucraina.

CAMERA 8,30 comunicazioni vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e ministro Difesa, Guido Crosetto, su Deliberazione Consiglio dei ministri per proroga e ulteriori missioni internazionali 2025 (Esteri e Difesa Camera e Senato congiunte) 9,30 mozioni monitoraggio Pnrr; mozioni atleti stranieri a maratone (Aula) 13,30 Ddl call center (Trasporti e Attivita' produttive riunite) 13,45 Dlgs distacco autotrasportatori (Trasporti e Lavoro riunite) 14,00 Ddl Corte conti (Affari costituzionali e Giustizia riunite) SENATO 9,00 Ddl separazione carriere (Affari Costituzionali) 10,00 Audizioni di Rgs e Agenzia entrate su magazzino fiscale (Finanze) 15,00 Incontro con Commissario Ue Bilancio, Piotr Serafin, su prossimo Quadro finanziario pluriennale (Politiche Ue e Bilancio Senato e Camera) ORGANISMI BICAMERALI 8,30 audizione Onaosi (Enti previdenziali) 8,30 audizione dg Economia circolare e bonifiche del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Luca Proietti (Ecomafie).

