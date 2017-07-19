Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 26 marzo
FINANZA - Milano: si conclude la 22esima edizione del "Forum Abi Lab", l'appuntamento annuale di riferimento per innovazione, tecnologia e trasformazione digitale nel settore bancario italiano. Presso Monterosa 91, in via Monte Rosa 91.
- Press and conference call in lingua inglese di H&M Group.
Ore 9,00.
- Conferenza stampa annuale del Gruppo BSH. Ore 10,00. In streaming.
- Roma: asta di BoT semestrali per un massimo di 7,5 miliardi.
Ore 11,00 termine per la presentazione delle domande.
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Gvs, Kme Group, Sol, Terna, Trevi Finanziaria Industriale, Unipol.
INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Conference call Directa Sim. Ore 16,00.
ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Olanda: Pil t/t finale T4. Ore 6,30.
- Germania: fiducia consumatori, aprile. Ore 8,00.
- Francia: fiducia imprese manifatturiere, marzo. Ore 8,45.
- Francia: fiducia consumatori, marzo. Ore 8,45.
- Spagna: Pil t/t finale T4. Ore 9,00.
- Italia: Istat - Fiducia dei consumatori e delle imprese, marzo. Ore 10,00.
- Eurozona: M3 dest. a/a, febbraio. Ore 10,00.
- Stati Uniti: richieste di sussidio settim. Ore 13,30.
- Stati Uniti: sussidi di disoccupazione esistenti settim.
Ore 13,30.
ECONOMIA - Milano: evento "AI & Insurtech 2026: dall'innovazione sperimentale all'AI come architettura del business assicurativo", organizzato da Italian Insurtech Association.
Presso Le Village by CA Milano, corso di Porta Romana 61.
- Cernay-la-ville (Francia): riunione dei Ministri degli Esteri G7, organizzata dalla Presidenza francese. I lavori terminano domani.
- Bologna: cerimonia di apertura di "Cosmoprof Worldwide 2026", la fiera dedicata all'industria cosmetica, organizzata da BolognaFiere. Ore 10,30. Partecipa, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy. Presso il quartiere fieristico.
- Roma: convegno "Pellegrino Capaldo, l'uomo ed il maestro", organizzato dalla Fondazione Roma. Ore 10,30. Partecipa, tra gli altri, Antonio Patuelli, presidente ABI. Presso Palazzo Sciarra Colonna, sala conferenze "Gaetano Rebecchini", via M.
Minghetti 22.
- Milano: conferenza stampa sui dati economici 2025 del Consorzio del Parmigiano Reggiano. Ore 11,00. Presso Palazzo Giureconsulti.
- Milano: evento "OT Resilience Summit: Nis2 e Cybersecurity Industriale", organizzato da Siemens in collaborazione con Hwg Sababa, system integrator specializzato in cybersecurity. Ore 14,00. Presso Casa Siemens, via Vipiteno 4.
- Roma: evento "Sostenibilita' e competitivita': due facce della stessa medaglia", in collaborazione con ASviS. Ore 17,30.
Partecipa, tra gli altri, Aurelio Regina, delegato del presidente di Confindustria per l'Energia. Presso Centro Studi Americani, via Michelangelo Caetani 32.
- Milano: terzo appuntamento di "Il tuo mondo, domani", il ciclo di interviste a cura del giornalista e scrittore Massimo Nava.
Ore 18,00. Presso Luiss Hub, via Massimo D'Azeglio 3.
- Roma: presentazione del libro "Attacco alla Banca d'Italia.
La difesa di Paolo Baffi" di Beniamino Andrea Piccone, organizzata dalla Fondazione Ugo La Malfa. Partecipa, tra gli altri, Antonio Patuelli, presidente ABI. Ore 18,00. Presso il Cenacolo della Fondazione Ugo La Malfa, via di Sant'Anna 13. - Roma: Delta Air Lines e Adr (Aeroporti di Roma) organizzano evento di presentazione della nuova rotta Roma Fiumicino - Seattle. Ore 18,30. Presso Casina Valadier, Piazza Bucarest.
POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE - Roma: riunione straordinaria della Corte costituzionale nel corso della quale il Presidente Giovanni Amoroso terra' la relazione sull'attivita' e sugli indirizzi giurisprudenziali della Corte nel 2025. Ore 11,00. Presso il Salone Belvedere di Palazzo della Consulta.
CAMERA 9,30 Ddl costituzionale Roma Capitale (Aula) 13,45 Dl bollette (Attivita' produttive) 14,00 audizioni federazioni ordini professionali su Lep regionali (Affari sociali) 14,30 audizioni esperti su Dlgs direttiva organismi parita' (Affari costituzionali) SENATO 9,00 Audizione ambasciatore Israele Jonathan Peled (Esteri) 9,00 Audizioni di Unirima, Cnr, Wwf e Ida su atto Ue per velocizzare valutazioni ambientali (Politiche Ue) 9,15 Ddl crisi da sovraindebitamento (Giustizia) ORGANISMI MONOCAMERALI SENATO 10,30 Audizione di Hugues Brasseur, amministratore delegato di Cre'dit Agricole Italia, e di Je'rome Grivet, vice amministratore delegato di Cre'dit Agricole Sa (Banche) ORGANISMI BICAMERALI 8,30 audizione Covip su 'Fondo Casella' (Enti previdenziali) 8,40 audizione Autorita' Sistema portuale Mare Sicilia occidentale (Insularita').
Red-
(RADIOCOR) 23-03-26 19:34:09 (0647) 5 NNNN