Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 25 settembre
FINANZA - Roma: asta di BoT semestrali per un massimo di 6,5 miliardi.
Ore 11,00 termine per la presentazione delle domande.
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Aedes, Brioschi, Digital Bros, Digital Value, E.P.H., Olidata, Ratti, Softlab, Somec.
INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Conference call Somec. Ore 14,30.
ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Milano: assemblea straordinaria Saipem, per approvazione progetto di fusione transfrontaliera per incorporazione di Subsea 7 S.A. in Saipem S.p.A. Ore 9,30. Via Luigi Russolo, 5.
DATI MACROECONOMICI - Eurozona: Acea presenta i dati relativi al mese di agosto sulle immatricolazioni di autovetture in Europa. Ore 8,00. - Germania: Fiducia consumatori, ottobre. Ore 8,00.
- Francia: Fiducia consumatori, settembre. Ore 8,45.
- Eurozona: M3 dest. a/a, agosto. Ore 10,00.
- Italia: Istat - Ricerca e sviluppo in Italia, anni 2023-2025.
Ore 10,00.
- Stati Uniti: Sussidi di disoccupazione esistenti, settim.
Ore 14,30.
- Stati Uniti: Richieste di sussidio, settim. Ore 14,30.
- Stati Uniti: PIL, deflatore t/t ann. finale, T2. Ore 14,30.
- Stati Uniti: Deflatore consumi core t/t finale, T2. Ore 14,30.
- Stati Uniti: PIL t/t ann. finale, T2. Ore 14,30.
- Stati Uniti: Ordini beni durevoli ex-trasp m/m prelim.
agosto.
Ore 14,30.
- Stati Uniti: Ordinativi, beni durevoli m/m prelim. agosto.
Ore 14,30.
- Stati Uniti: Bilancia commerciale dei beni prelim. agosto.
Ore 14,30.
- Stati Uniti: Vendite di case esistenti (mln ann.), agosto.
Ore 16,00.
ECONOMIA - Abano Terme (Pd): nell'ambito del progetto di Federazione del Nord Est e Confcooperative Veneto "Capitalismo Sociale 5.0", che vuole unire Credito Cooperativo e impresa mutualistica, la II tappa di "Paesaggi dentro i Territori". Presso la Cooperativa Nuova Idea.
- Milano: conferenza stampa di inaugurazione della nuova sede di Zurich Italia. Ore 10,00. Via Santa Margherita, 11.
- Torino: evento "Ogr Torino esplora Mondi Nuovi - Arte e Tecnologia senza confini", organizzato da Fondazione Crt. Ore 11,00. Partecipano, tra gli altri, Alberto Cirio, presidente Regione Piemonte; Anna Maria Poggi, presidente Fondazione Crt.
Corso Castelfidardo, 22.
- Roma: evento "La ZES unica alla sfida dell'attuazione - risultati e prospettive", organizzato da Svimez. Ore 11,00.
Partecipa, tra gli altri, Natale Mazzuca, vicepresidente di Confindustria per le Politiche Strategiche per lo Sviluppo del Mezzogiorno. Via di Porta Pinciana, 6.
- Milano: presentazione in anteprima della seconda Cloud Region italiana di Oracle, di prossima apertura a Torino. Ore11,30.
Presso Casa Lago, via S. Tomaso 6.
POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 9,30 mozioni risorse cinema e audiovisivo; mozioni risorse Enti locali (Aula) 13,30 Ddl Pa (Affari costituzionali) SENATO 8,30 Ddl morte medicalmente assistita (Giustizia e Affari Sociali) 9,00 Ddl semplificazione attivita' economiche, Ddl ballottaggi (Affari Costituzionali) 10,00 Sindacato ispettivo (Aula) 15,00 Question time (Aula) ORGANISMI MONOCAMERALI SENATO 12,00 Audizioni di Lando Maria Sileoni, segretario generale Fabi, Riccardo Colombani, segretario generale First Cisl, Assunta Esposito, segretaria generale Fisac Cgil, Fulvio Furlan, segretario generale Uilca Uil ed Emilio Contrasto, segretario generale Unisin (Banche).
