Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 25 maggio

FINANZA - Roma: asta di BTp short term e BTp-i per un importo complessivo fino a 2,75 miliardi. Ore 11,00 termine per la presentazione delle domande.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Triboo. INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Conference call Generali. Ore 12,00.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.

DATI MACROECONOMICI - Germania: fiducia ai consumatori, giugno. Ore 8,00.

- Eurozona: Acea presenta i dati relativi al primo trimestre sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa. Ore 8,00.

- Francia: fiducia imprese manifatturiere, maggio. Ore 8,45.

- Italia: Istat - condizioni di vita e reddito delle famiglie, 2022. Ore 10,00.

- Stati Uniti: richieste di sussidio. Ore 14,30.

- Stati Uniti: sussidi di disoccupazione esistenti. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Pil, deflatore t/t 2da stima. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Pil t/t. Ore 14,30.

- ECONOMIA - Milano: evento "La delega al governo per la riforma fiscale: una nuova frontiera. Analisi e prospettive adeguatrici", organizzato da Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano. Ore 9,00. Partecipa, tra gli altri, Francesca Mariotti, d.g. Confindustria. Palazzo di Giustizia. Anche in streaming.

- Lazise (Vr): termina il 7mo Global Summit Human Resources.

Ore 9,00. Presso il Centro Congressi Hotel Parchi del Garda di Lazise.

- Genova: prende il via Mare Global Forum organizzato da Centro Giuseppe Bono Seacs 'A Genova le fondamenta per la casa comune del mare', con il patrocinio del Comune di Genova.

Palazzo Interiano Pallavicino.

- Modena: XII Forum One Lavoro "Mondo del lavoro 2023: novita' e prospettive", organizzato da Wolters Kluwer in collaborazione con Dottrina Per il Lavoro. Ore 9,30. Forum Monzani. Anche in streaming.

- - Roma: evento di presentazione di AERO, l'associazione delle Energie Rinnovabili Offshore. Ore 9,30. Partecipano, tra gli altri, Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica; Fulvi o Mamone Capria, presidente AERO; Giles Dickson, ceo Wind Europe (TBC). Piazza di Monte Citorio, 125.

- Gaeta (Lt): II Summit Nazionale sull'Economia del Mare Blue Forum "Italia Nazione di Mare", organizzato da Unioncamere, Camera di Commercio Frosinone Latina, Assonautica, Informare, Blue Forum Italia Network. Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, Pasquale Lorusso, vice presidente Confindustria per l'Economia del Mare. Villa Irlanda Grand Hotel. Anche in streaming.

- Benevento: tavola rotonda INAPP "Giovani verso il futuro".

Ore 10,00. Partecipano, tra gli altri, Sebastiano Fadda, presidente INAPP; Clemente Mastella, sindaco del Comune di Benevento. Rocca dei Rettori.

- Assago (Mi): 22 Holiday Barometer Ipsos-Europe Assistance "Estate 2023. Si riparte tra vecchie abitudini e nuove tendenze". Ore 10,30. Via Del Mulino, 4.

- Trento: si apre la XVIII edizione del Festival dell'Economia "Il futuro del futuro. Le sfide di un mondo nuovo", organizzato da Il Sole 24 Ore e Trentino Marketing. Alle ore 10,45 evento Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein "Le nostre idee in economia". Alle ore 12,00 evento "La via europea alla crescita sostenibile" con la partecipazione di Paolo Gentiloni, commissario per gli affari economici e monetari Commissione europea. Alle ore 14,00 panel "Economia dei territori tra transizioni e divari" con la partecipazione di Katia Da Ros, vice presidente Confindustria per l'Ambiente, la Sostenibilita' e la Cultura; Vito Grassi, vice presidente Confindustria e presidente Consiglio delle Rappresentanze Regionali e per le Politiche di Coesione Territoriale di Confindustria; Emanuele Orsini, vice presidente Confindustria per il Credito, la Finanza e il Fisco. Sede Ocse. Alle ore 15,00 evento "L'Europa della difesa" con la partecipazione del ministro della Difesa, Guido Crosetto. Alle ore 15,30 evento "Come emozioni e paure influenzano gli investimenti" con la partecipazione di Robert Shiller, Premio Nobel per l'Economia 2013. Alle ore 16,30 evento "Le frontiere dell'Africa" con la partecipazione di Tawakkul Karman, Premio Nobel per la Pace 2011Presso Teatro Sociale. I lavori terminano il 28 maggio.

- Milano: Stakeholder Forum 2023 di INWIT "Infrastrutture Digitali per la crescita sostenibile del Paese". Ore 11,00.

Via Tortona, 25.

- Roma: conferenza stampa ARAN per la presentazione del nuovo Rapporto semestrale sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti. Ore 11,00. Via del Corso, 476.

Camera 9,30 Istituzione Commissione inchiesta su emergenza Covid, Ddl diabete, mozioni (Aula) 13,30 Ddl codice proprieta' industriale (Attivita' Produttive) 14,00 Dl Pa (Affari Costituzionali e Lavoro) 14,00 Question time (Ambiente) Senato 9,30 Dl siccita' (Ambiente-Lavori Pubblici e Industria-Agricoltura) 10,00 Sindacato ispettivo (Aula) 13,00 Audizioni Anci, Ance, Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Conferenza Regioni, Cna, Confartigianato, Alleanza Cooperative, Svimez, Associazione Libera, Forum Terzo Settore, Legambiente, Anaao, Assomed, esperti Ddl Autonomia (Affari Costituzionali) 13,30 Audizione ministro Esteri, Antonio Tajani, su esiti Consiglio Ue (Esteri-Difesa Senato/ Esteri Camera) 15,00 Question time (Aula).

