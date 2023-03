Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 23 marzo -2

FINANZA - Milano: si conclude la ventiduesima edizione della STAR Conference di Euronext a Milano. Palazzo Mezzanotte.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: doValue, Il Sole 24 Ore, Immsi, Iren, Pininfarina, Unipol, UnipolSai.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Conference call Seri Industrial. Ore 10,00.

- Conference call Somec. Ore 11,00.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI -Nessun appuntamento in agenda.

DATI MACROECONOMICI - Stati Uniti: Saldo partite correnti IV trimestre. Ore 13,30.

- Stati Uniti: Richieste di sussidio, settimanale. Ore 13,30 - Stati Uniti: Vendite di nuove case (mln ann,), febbraio.

Ore 15,00. - Eurozona: Fiducia consumatori flash, marzo. Ore 16,00.

ECONOMIA - Evento Digital Breakfast di Dentons "Dialoghiamo con l'intelligenza artificiale?". Ore 8,45. In streaming.

- Lazise (VR): si conclude il "Global Summit Logistics & Supply Chain 2023". Ore 9,00. Centro Congressi Hotel Parchi del Garda.

- Milano: si conclude la VII edizione del "Procurement & Innovation Congress 2023". Ore 9,30. Torre Pwc, CityLife. - Milano: conferenza stampa Legambiente Lombardia, ANIT, Assocond-Conafi e Rete Irene "Superbonus e direttiva Case Green: navigare a vista sulla transizione energetica". Ore 10,00. Viale Emilio Alemagna, 14.

- Roma: presentazione della Relazione Annuale Auditel 2023 "Globalizzazione, mercato, sistemi di misurazione: il ruolo dei JIC nel nuovo contesto mediatico" . Ore 10,00.

Partecipano, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Alberto Barachini, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'informazione e all'editoria; Lorenzo Fontana, presidente della Camera dei Deputati; Giacomo Lasorella, presidente AGCOM. Palazzo Montecitorio, Camera dei Deputati. Anche in streaming.

- "Focus Croazia", conferenza organizzata in collaborazione con la Camera di Commercio Italo-Croata. Ore 10,30. In streaming. - Roma: evento "Crescita e Sviluppo sostenibile. Un Patto per l'Industria italiana", organizzato da Cisl. Ore 10,30.

Partecipa, tra gli altri, Maurizio Marchesini, vice presidente di Confindustria per le Filiere e le Medie Imprese. Presso Auditorium Donat Cattin, via Rieti, 13.

- Trappitello (Taormina): per l'avvio dei lavori sulla tratta Taormina - Fiumefreddo, lungo la linea ferroviaria Palermo-Catania-Messina. Ore 10,45. Partecipano, tra gli altri, Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Renato Schifani, presidente della Regione Siciliana; Luigi Ferraris, a.d. del Gruppo Fs Italiane; Pietro Salini, a.d. di Webuild. Cantiere di Trappitello.

- Milano: conferenza stampa della Camera di Commercio Italo- Germanica (AHK Italien) di presentazione dei nuovi dati di interscambio tra Italia e Germania. Ore 11,00. Via Fara, 26.

Anche in streaming.

- Webinar "Il Partenariato Pubblico Privato come strumento per la transizione sostenibile", promosso da Anfov, Anci e Uncem. Ore 11,00.

- Firenze: prende il via l'evento Future For Fashion, organizzato da Confindustria Firenze, in collaborazione con il Comune di Firenze e il Centro Firenze per la Moda Italiana. Ore 14,00. Partecipano, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Brunello Cucinelli, Brunello Cucinelli S.p.A.; Leonardo Ferragamo, Salvatore Ferragamo S.p.A ; Fabrizio Testa, Borsa Italiana Gruppo Euronext. Palazzo Pitti. I lavori terminano domani.

- Roma: seminario "Verso una politica industriale transatlantica?", organizzato da Confindustria in collaborazione con American Chamber of Commerce in Italy.

Ore 14,30. Partecipa, tra gli altri, Barbara Beltrame, vice presidente di Confindustria per l'Internazionalizzazione.

Confindustria, Viale dell'Astronomia, 30. Anche in streaming.

- Milano: si conclude la III edizione del Global Policy Forum, organizzato da Ispi, Universita' Bocconi e Oced, in collaborazione con Think7 Japan.

- Bruxelles: Consiglio Europeo.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE Camera 8,30 Dl superbonus (Finanze) 8,45 Ddl florovivaismo (Agricoltura) 9,00 audizione Cnel su effetti macroeconomici e di finanza pubblica derivanti dai bonus edilizia (Bilancio) 13,30 Ddl costituzionale sport (Affari costituzionali) 13,30 Dl superbonus (Finanze) 14,00 audizione presidente Cnel, Tiziano Treu, su Ddl insegnamento nelle scuole secondarie del diritto del lavoro e sicurezza nei luoghi di lavoro (Cultura) 14,00 Ddl florovivaismo (Agricoltura) 14,30 audizione esperti su Ddl conflitto interessi (Affari costituzionali) Senato 8,45 Audizione Conferenza Regioni su ristrutturazione edilizia patrimonio sanitario (Lavoro-Sanita') 9,00 e 15,00 Dl Pnrr (Bilancio) 9,15 Audizioni su intercettazioni (Giustizia) 9,45 Audizione Conferenza Regioni su previdenza integrativa (Lavoro-Sanita') 10,00 Votazioni consigli presidenza giustizia amministrativa, Corte Conti, giustizia tributaria (Aula) 13,00 Audizione Capo stato maggiore Difesa su linee programmatiche (Esteri-Difesa) 14,00 Audizione Cna su crediti d'imposta (Finanze) 14,30 Audizione Confartigianato su crediti d'imposta (Finanze) 14,30 Audizione ministro Esteri su Consiglio Affari esteri Ue (Esteri-Difesa Senato e Esteri Camera) 15,00 Audizione Federpesca su crediti d'imposta (Finanze) 15,00 Incontro con Commissione Ue Parlamento spagnolo (Politiche Ue) 15,30 Audizione Confagricoltura su crediti d'imposta (Finanze) 16,00 Audizione Confapi su crediti d'imposta (Finanze) 16,30 Audizione Casartigiani su crediti d'imposta (Finanze).

