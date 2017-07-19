Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 23 luglio

FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Acea, Poste Italiane, STMicroelectronics.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Conference call STMicroelectronics. Ore 9,30. - Conference call Unicredit. Ore 10,00.

- Conference call Acea. Ore 15,30.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Roma: assemblea straordinaria Poste Italiane, per modifiche del Regolamento del Patrimonio BancoPosta, approvazione del progetto di scissione parziale di PostePay S.p.A. Ore 13,00. Viale Europa, 175.

- Milano: assemblea Lega Calcio Serie A. Ore 11,30. Via Ippolito Rosellini, 4. Anche in streaming.

DATI MACROECONOMICI - Eurozona: Acea presenta i dati relativi al mese di giugno sulle immatricolazioni di autovetture in Europa. Ore 8,00.

- Francia: fiducia imprese manifatturiere, luglio. Ore 8,45.

- Stati Uniti: richieste di sussidio settim. Ore 14,30.

- Stati Uniti: sussidi di disoccupazione esistenti settim.

Ore 14,30.

- Eurozona: fiducia consumatori flash, luglio. Ore 16,00.

ECONOMIA - Francoforte: riunione del Consiglio direttivo della Bce sulla politica monetaria.

- Roma: convegno Confapi "Libro Bianco Made in Italy 2030: manifattura e logistica integrata per una nuova strategia industriale". Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro delle imprese e del made in Italy. Presso Palazzo Piacentini, sala degli Arazzi, via Veneto, 33.

- Roma: evento "Alta Formazione, Ricerca e Innovazione: Universita' e Imprese per la Competitivita' del Paese", organizzato da Confindustria e CRUI. Ore 14,30. Partecipano, tra gli altri, Francesco De Santis, vicepresidente Confindustria per Ricerca e Sviluppo; Riccardo Di Stefano, vicepresidente Confindustria per Education e Open Innovation; Maurizio Marchesini, vicepresidente Confindustria per il Lavoro e le Relazioni Industriali.

Viale dell'Astronomia, 30.

- Roma: evento Confagricoltura per la presentazione del libro "Contro gli Imperi - il futuro delle nostre democrazie nel nuovo ordine mondiale", di Vittorio Emanuele Parsi. Ore 18,30. Partecipa, tra gli altri, Guido Crosetto, ministro della Difesa. Presso Palazzo della Valle, Sala Serpieri.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 9,30 mozioni diritto veto Ue; Ddl agricoltura (Aula) 13,30 Ddl recupero tossicodipendenti (Aula) SENATO 9,00, 14,15, 19,00 e 21,00 Dl Patto europeo migrazione (Affari Costituzionali e Giustizia) 10,00 Sindacato ispettivo (Aula) 15,00 Question time (Aula) ORGANISMI MONOCAMERALI SENATO 9,00 Audizione presidente, Augusto dell'Erba, e direttore generale, Sergio Gatti, di Federcasse (Banche) ORGANISMI BICAMERALI 8,30 audizione Ente previdenza farmacisti (Enti previdenziali) 8,30 audizione Poste italiane (Semplificazione).

Red-

(RADIOCOR) 20-07-26 19:31:19 (0582) 5 NNNN