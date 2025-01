Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 23 gennaio

FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Aeffe. INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - San Potito Sannitico (Ce): assemblea ordinaria Seri Industrial, per nomina di un amministratore e conferimento dell'incarico di revisione della rendicontazione di sostenibilita' per il periodo 2024-2026. Ore 10,30. Via Provinciale per Gioia, Centro Aziendale Quercete.

DATI MACROECONOMICI - Giappone: Bilancia commerciale, dicembre. Ore 0,50.

- Francia: Fiducia imprese manifatturiere, gennaio. Ore 8,45.

- Stati Uniti: Sussidi di disoccupazione esistenti, settim.

Ore 14,30.

- Stati Uniti: Richieste di sussidio, settim. Ore 14,30.

- Eurozona: Fiducia consumatori flash, gennaio. Ore 16,00.

ECONOMIA - Davos (CH): prosegue la 55esima edizione del World Economic Forum "Collaborazione per l'Era Intelligente". Ore 9,00.

Previsti gli interventi di: Nadia Calvino, presidente Bei; Jorg Kukies, ministro tedesco delle finanze; Andrius Kubilius, commissario Ue per la Difesa e lo Spazio; Mark Rutte, segretario generale Nato; Ursula von der Leyen, presidente commissione europea; Fatih Birol, direttore esecutivo Iea; Ngozi Okonjo-Iweala, direttore generale Wto; Valdis Dombrovskis, commissario Ue per l'Economia e la produttivita'; Maros Sefcovic, commissario Ue per Commercio e sicurezza economica; Aleksandar Vucic, presidente Serbia; Dan Jorgensen, commissario Ue per l'Energia; Magda Maria de Regina Chambriard, ceo di Petrobras; Roberta Metsola, presidente Parlamento Europeo; Radoslaw Tomasz Sikorski, ministro esteri Polonia; Orazio Schillaci, ministro della Sanita' italiano. I lavori terminano domani.

- Palermo: il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, partecipa all'evento "Digital, Connectivity and Mediterranean". ore 9,00. Presso Marina Convention Center, via Filippo Patti 30.

- Subiaco (Rm): assemblea nazionale Uncem "Il Buon Governo del Noi - Comuni e comunita' in dialogo. Montagna alla prova del domani". Ore 9,30. Presso il Teatro comunale Narzio.

- Webinar "Ambiente, giovani, innovazione sociale: la nostra programmazione 2025", a cura di Fondazione Cariverona. Ore 10,30.

- Milano: evento media in presenza di PIMCO sulle Prospettive 2025, per presentare in esclusiva il nuovo Cyclical Outlook.

Ore 11,30. Via Turati, 27.

- Roma: conferenza stampa di presentazione di "GO! 2025", programma ufficiale della Capitale Europea della Cultura 2025 (Nova Gorica - Gorizia). Ore 11,45. Partecipa, tra gli altri, Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Via del Plebiscito, 102.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 8,30 audizione ministro Difesa, Guido Crosetto, su difesa cibernetica (Difesa) 9,00 informativa urgente ministro Ambiente e Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, su iniziative in relazione a rincaro costi energia (Aula) 11,00 Parlamento in seduta comune per elezione 4 giudici Consulta (Aula) 11,30 Dlgs accise (Finanze) 13,30 Ddl partecipazione lavoratori (Finanze e Lavoro riunite) 13,45 Dl cultura (Cultura) 14,00 mozioni cannabis; mozioni Gaza e Corte penale internazionale; mozioni politiche industriali; mozioni 'Rapporto Draghi' (Aula) SENATO 9,15 Audizioni su modifiche codice civile su successioni (Giustizia) 9,30 Ddl modifiche codice civile su collegi sindacali (Giustizia) 10,00 Sindacato ispettivo (Aula) 13,00 Ddl sicurezza (Affari Costituzionali e Giustizia) 15,00 Question time (Aula) 15,30 Comunicazioni ministro Affari Ue, Pnrr e Politiche coesione, Tommaso Foti, su linee programmatiche Dicastero (Politiche Ue Senato e Camera) ORGANISMI BICAMERALI 8,15 audizione Poste italiane (Semplificazione) 8,30 audizione Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale (Enti previdenziali) 14,00 audizione dg Agenzia Italia digitale, Mario Nobile (Femminicidio).

