Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 22 giugno -2

Forli': assemblea Unieuro. Ore 10,30. Per bilancio al 28/02/23, proposta aumento compenso cda, destinazione utile d'esercizio, aggiornamento regolamento assembleare, Via Mentana, 4.

- Cernusco Lombardone (Lc): assemblea Technoprobe. Ore 17,00. Per autorizzazione acquisto azione proprie. Via Cavallieri di Vittori Veneto, 2.

DATI MACROECONOMICI - Francoforte: Consiglio Generale Bce.

- Francia: fiducia imprese manifatturiere, giugno. Ore 8,45.

- Stati Uniti: richieste di sussidio settimanale. Ore 14,30.

- Stati Uniti: sussidi di disoccupazione esistenti settimanali. Ore 14,30 - Stati Uniti: saldo partite correnti T1. Ore 14,30.

- Stati Uniti: indice anticipatore m/m, maggio. Ore 16,00.

- Stati Uniti: vendite di case esistenti (mln annue), maggio. Ore 16,00.

- Stati Uniti: fiducia consumatori flash, giugno. Ore 16,00 ECONOMIA - Bologna: 3za tappa Innovation Days, organizzato da Il Sole 24 Ore e Confindustria. Ore 9,30. Via Paolo Nanni Costa, 14.

- Convegno Banca d'Italia "Le donne, il lavoro e la crescita economica". Ore 9,30. Partecipano, tra gli altri, Alessandra Perrazzelli, vice d.g. Banca d'Italia; Fabio Lucidi, prorettore Universita' degli Studi di Roma La Sapienza; Pasquale Tridico, prof. Universita' "Roma 3". In streaming.

- Milano: si apre la conferenza 2023 della Rete Italiana del Fotovoltaico organizzata con il supporto del progetto MUSA. Ore 10,00. Piazza della Scienza, 4. I lavori terminano domani.

- Milano: presentazione della ricerca dell'Osservatorio B2b della School of Management del Politecnico di Milano "Digital b2b: chi si ferma e' perduto!". Ore 10,00. Via Durando, 10.

- Milano: evento Sana "La scuola della cucina italiana".

Ore 11,00. Via San Nicolao, 7.

- Roma: assemblea Biennale di Assonime. Ore 11,00.

Partecipano, tra gli altri, Maurizio Leo, vice ministro dell'Economia e delle Finanze; Paolo Gentiloni, commissario Europeo per l'economia. Via di Campo Marzio, 78.

- Milano: evento "Philips Italia: nel futuro, da 100 anni". Ore 11,15. Viale Sarca, 336.

- Roma: Evento di inaugurazione della nuova sede Alstom Italia. Ore 11,30. Partecipano, tra gi altri, - Matteo Salvini, vice presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e Trasporti; Henri-Poupart Lafarge, presidente e CEO Alstom; Gian Luca Erbacci, presidente Alstom della Regione Europa; Michele Viale, d.g. Alstom Italia e presidente e a.d. Alstom Ferroviaria. Via Nomentana, 183.

- Milano: incontro stampa Prysmian Group e Giancarlo Pedote per la presentazione della tecnologia per la salvaguardia dell'oceano. Ore 12,00. Via Chiese, 6.

- Roma: assemblea annuale di Assocarta e della federazione Carta e Grafica. Ore 11.00 e 14.30. Piazza Venezia, 11.

- Bologna: terzo appuntamento della rassegna "BIG Impact Days Collection", promossa dalla Fondazione Carisbo in collaborazione con Intesa Sanpaolo e l'associazione no profit TechGarage. Ore 15,00. Via della Ferriera, 4.

- Milano: evento di presentazione del "Rapporto export 2023" di Sace. Ore 15,30. Piazza degli Affari, 6.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE Camera 9,30, 15,00 e 21,00 Dl enti pubblici (Aula) 13,30 Audizione Fnsi su Legge europea media (Cultura e Trasporti) 13,30 Pdl ratifica Mes (Esteri) 13,30 Regolamento Ue imballaggi (Ambiente e Attivita' Produttive) 13,40 Audizione Anso su Legge europea media (Cultura e Trasporti) 13,50 Audizione presidente Ordine nazionale giornalisti, Carlo Bartoli, su Legge europea media (Cultura e Trasporti) 14,00 Audizione Confindustria Radio Televisioni su Legge europea media (Cultura e Trasporti) 14,00 Risoluzioni su politiche farmaco (Affari Sociali) 14,00 Dl alluvioni (Ambiente) 14,00 Ddl codice proprieta' industriale (Attivita' Produttive) 14,15 Question time Salute (Affari Sociali) Senato 8,45 Dl salva-infrazioni (Politiche Ue) 10,00 Mozione Pnrr (Aula) 14,30 Audizioni Febaf, Bcc Federcasse, Borsa Italiana, Assofin e Aidea su Ddl capitali (Finanze) Organismi bicamerali 8,30 Audizione direttore Tg3 (Vigilanza Rai).

