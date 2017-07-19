Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 22 gennaio

FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Giappone: Bilancia commerciale, dicembre. Ore 0,50.

- Stati Uniti: Sussidi di disoccupazione esistenti, settim.

Ore 14,30.

- Stati Uniti: Richieste di sussidio, settim. Ore 14,30.

- Stati Uniti: PIL, deflatore t/t ann. finale, T3. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Deflatore consumi core t/t finale, T3. Ore 14,30.

- Stati Uniti: PIL t/t ann, finale, T3. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Spesa per consumi (nominale) m/m, novembre.

Ore 16,00.

- Stati Uniti: Deflatore consumi (core) a/a, novembre. Ore 16,00.

- Stati Uniti: Redditi delle famiglie m/m, novembre. Ore 16,00.

- Stati Uniti: Deflatore consumi (core) m/m, novembre. Ore 16,00.

- Stati Uniti: Deflatore consumi a/a, novembre. Ore 16,00.

- Eurozona: Fiducia consumatori flash, gennaio. Ore 16,00.

ECONOMIA - Milano: giornata conclusiva dell'AI Festival, in cui altermAInd, la NewCo tecnologica che aiuta le imprese ad integrare l'AI nei processi aziendali, presenta le proprie piattaforme Gravity e Slash. Ore 8,30. Via Guglielmo Rontgen, 1.

- Milano: convegno finale dell'Osservatorio Blockchain & Web3 del Politecnico di Milano. Ore 9,30. Via Durando, 10. Anche in streaming.

- Davos (Svizzera): prosegue la 56esima edizione del World Economic Forum, con la partecipazione, tra gli altri, di 65 capi di stato e di governo. Alle ore 11,00 conversazione con il presidente di Israele, Isaac Herzog; alle ore 11,30 discorso del cancelliere tedesco, Friedrich Merz; alle ore 16,15 Town Hall, Dilemmas around Growth, Kristalina Georgieva, direttrice generale Fmi. I lavori terminano domani.

- Milano: seconda edizione della EnergyTech Conference "Powering Italy with innovation, resilience and next-generation energy trading", organizzata da Verdian. Ore 14,00. Presso l'NH Collection Milano CityLife Hotel.

- Roma: il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Raffaele Fitto, presenta al presidente Anci Gaetano Manfredi e ad una numerosa delegazione di sindaci italiani, l'Agenda delle Citta'. Alle ore 14,00, prima dell'incontro, Fitto e Manfredi tengono un punto stampa. Presso la sede Anci, via dei Prefetti 46.

- Torino: evento di annullo filatelico del francobollo dedicato all'Automobile Club d'Italia, a conclusione delle celebrazioni dei 120 anni Aci. Ore 19,00. Presso il Mauto - Museo Nazionale dell'Automobile di Torino, corso Unita' d'Italia 40.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 9,30 Ddl delega attivita' educative e ricreative non formali; Ddl Giorno del ricordo piccoli martiri Gorla; Ddl legge annuale pmi (Aula) 14,00 Ddl carriere Pa; Ddl lobbying (Affari costituzionali) 14,00 question time ministero Infrastrutture (Ambiente e Lavori pubblici) 14,00 audizioni Fiaso; Aiop; Fism; Gimbe; Italia in salute; Sumai Assoprof; Cimo-Fesmed; Smi; NurSind; Cgil, Cisl, Uil, Ugl; Fnomceo; Commissione formazione continua in medicina; Conferenza permanente presidenti corsi laurea magistrale Medicina e chirurgia; Conferenza permanente corsi di laurea e laurea magistrale professioni sanitarie; Federazione medici territoriali; Cnai; Consiglio nazionale forense; Associazione nazionale forense su Ddl delega responsabilita' professionale sanitarie (Affari sociali) SENATO 8,45 Audizioni su Lep (Affari Costituzionali) 9,00 Audizione Ambasciatore Cipro, Yiorgos Christofides, su priorita' semestre Presidenza Ue (Esteri e Politiche Ue) 9,15 Audizioni su Ddl riforma ordini professionali (Giustizia) 9,30 Ddl riforma ordini professionali (Giustizia) 10,00 Sindacato ispettivo (Aula) 15,00 Question time (Aula) 16,00 Audizioni Egualia, Farmindustria e Ance su Ddl delegazione Ue 2025, Relazione programmatica 2025 e Relazione consuntiva 2024 (Politiche Ue) ORGANISMI MONOCAMERALI SENATO 12,00 Audizione Commissari liquidatori di Veneto Banca (Banche) ORGANISMI BICAMERALI 8,30 audizione presidente Inps, Gabriele Fava (Enti previdenziali).

