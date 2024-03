Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 21 marzo -2

ECONOMIA - Bruxelles: Consiglio Europeo. Partecipa, tra gli altri, Giorgia Meloni, presidente del Consiglio.

- Bruxelles: audizione di Claudia Buch, vice presidente della Deutsche Bundesbank, alla commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo. Ore 9,00.

- Padova: prosegue la prima edizione del "World Health Forum Veneto". Ore 09,00. Centro Congressi. I lavori terminano il 24 marzo.

- Roma: si apre l'Innovation Training Summit, organizzato da Associazione Ecosistema formazione Italia. Ore 9,30.

Partecipa, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy. Presso Auditorium della Conciliazione.

I lavori terminano domani.

- Roma: convegno di presentazione della Ricerca dell'Osservatorio Internet Media "Out Of Home: destinazione digitale!", organizzato da Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano. Ore 9,30. Via Durando, 10. Anche in streaming.

- Roma: termina il simposio "A tavola nello spazio: produzione, conservazione e preparazione di cibo", organizzato dall'Asi.

Ore 9,30. Auditorium Luigi Broglio.

- Milano: conferenza stampa "Le dinamiche delle infiltrazioni criminali nell'economia: rischi e rimedi", organizzata da Transcrime. Ore 10,00. Largo Agostino Gemelli, 1.

- Mogliano Veneto (Tv): prosegue la terza "settimana della sostenibilita'" nel segno della governance, organizzato da Confindustria Veneto Est. Ore 10,00. MOVE Hotels Venezia Nord.

I lavori terminano domani.

- Roma: prosegue la XVII edizione della RomeCup "Intelligenza artificiale e robotica per la sfida della sostenibilita' olistica" evento di innovazione dedicato ai giovani promosso dalla Fondazione Mondo Digitale, in collaborazione con l'Universita' degli Studi di Roma Tor Vergata e realizzato con Italian Tech e il gruppo editoriale GEDI. Ore 10,00.

Campidoglio. I lavori si concludono domani.

- evento di presentazione del primo Rapporto sul mercato immobiliare 2024 di Nomisma. Ore 11,00. In streaming.

- Milano: evento di presentazione della seconda edizione della ricerca dell'Osservatorio Look4ward, promossa da Elisa Zambito Marsala, resp. Education Ecosystem and Global Value Programs Intesa Sanpaolo. Ore 11,00. Via Romagnosi, 8.

- Roma: evento "Le sfide dell'AI Act Europeo navigare tra normative e innovazione", organizzato dallo IULM AI Lab. Ore 11,00. Via Carlo Bo, 7.

- Milano: evento di presentazione di Operae Interiors, la nuova realta' del gruppo Fincantieri. Ore 11,30. Via Carlo Ottavio Cornaggia, 10.

- Milano: conferenza stampa di presentazione dei dati di vendita nazionali del mercato bici, organizzata da Confindustria Ancma. Ore 11,30. Piazza Tre Torri, 1.

- Roma: evento di presentazione della V edizione del Libro Bianco Valore Acqua per l'Italia 2024 e del Blue Book 2024, sessione "La gestione della risorsa idrica tra disponibilita' e utilizzo", organizzato da Utilitatis e The European House - Ambrosetti. Ore 14,00. Partecipa, tra gli altri, Vito Grassi, vice presidente Confindustria e Presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali e per le Politiche di Coesione Territoriale di Confindustria. Acquario Romano. Anche in streaming.

- Roma: convegno di presentazione della Rivista di Politica Economica "Il posto della cultura. Industria, benessere, sviluppo civile", organizzato da LUISS e Confindustria. Ore 15,00. Partecipa, tra gli altri, Katia Da Ros, vice presidente Confindustria per l'Ambiente, la Sostenibilita' e la Cultura.

Aula Toti, Campus Luiss.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 8,30 audizione direttore Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Bruno Frattasi (Difesa) 9,00 informativa urgente ministro Lavoro, Marina Elvira Calderone, su sicurezza lavoro e fatti cantiere Firenze (Aula) 10,30 Ddl teatri monumenti nazionali; Ddl Terzo settore; Ddl filiere agroalimentari (Aula) 13,30 Ddl lavoro (Lavoro) 13,30 audizione Cai Agromec, Uncai, Coldiretti, Confagricoltura, Cia, Copagri e Alleanza cooperative italiane - agroalimentare su aziende contoterzismo (Agricoltura) 13,45 audizioni esperti su impatto intelligenza artificiale (Lavoro) SENATO 9,00 e 13,00 Ddl premierato (Affari Costituzionali) 9,15 Interrogazioni (Finanze) 10,00 Informativa ministra Lavoro, Marina Elvira Calderone, su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Aula) 10,00 Audizioni Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Tts Italia, Porsche Consulting su uso AI nel settore delle infrastrutture (Ambiente) 15,00 Question time (Aula) ORGANISMI BICAMERALI 8,30 audizione Febaf (Enti previdenziali) 13,30 audizione Vincenzo Infantino, dg Arpa Sicilia (Ecomafie).

