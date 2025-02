Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 20 febbraio

FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: A2A, Altea Green Power, Leonardo, Unicredit.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Conference call Leonardo. Ore 10,00.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Assemblea straordinaria Conafi per riduzione volontaria del capitale sociale e trasformazione di Conafi Spa in societa' a responsabilita' limitata, con contestuale adozione di un nuovo statuto sociale e conseguente revoca dalle negoziazioni. Ore 10,30. In streaming.

DATI MACROECONOMICI - Cina: Tasso prime rate a 5 anni, febbraio. Ore 2,00.

- Cina: Tasso prime rate a 1 anno, febbraio. Ore 2,00.

- Germania: PPI a/a, gennaio. Ore 8,00.

- Germania: PPI m/m, gennaio. Ore 8,00.

- Italia: Istat - Produzione nelle costruzioni, dicembre 2024. Ore 10,00. - Stati Uniti: Sussidi di disoccupazione esistenti, settim.

Ore 14,30.

- Stati Uniti: Richieste di sussidio, settim. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Indice Philadelphia Fed, febbraio. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Indice anticipatore m/m, gennaio. Ore 16,00.

- Eurozona: Fiducia consumatori flash, febbraio. Ore 16,00.

ECONOMIA - Roma: lancio del Rapporto dell'AIE "Il cammino verso una nuova era per l'energia nucleare", organizzato da Confindustria. Ore 9,30. Partecipano, tra gli altri, Aurelio Regina, delegato del presidente di Confindustria per l'Energia; Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica; Fatih Birol, direttore esecutivo AIE; Antonio Gozzi, presidente Federacciai; Nicola Monti, a.d. Edison. Viale dell'Astronomia, 30.

- Milano: STS Deloitte incontra le aziende e i professionisti della Lombardia per analizzare gli aggiornamenti normativi e le principali tematiche di attualita' fiscale. Ore 9,30. Presso l'Auditorium Deloitte, via Santa Sofia 28.

- Roma: cerimonia di inaugurazione della nuova sede di Infratel Italia e sottoscrizione di un protocollo di intesa con Sogesid che prevede un'azione congiunta per digitalizzare il monitoraggio e il controllo ambientale. Ore 10,00. Partecipano, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Pietro Piccinetti, a.d.

Infratel Italia; Bernardo Mattarella, a.d. Invitalia; Massimo Sarmi, presidente ASSTEL; Errico Stravato, a.d. e d.g. Sogesid. Via Silvio D'Amico, 40.

- Roma: evento di presentazione della Ricerca nazionale sulle societa' benefit "Un'ondata di innovazione", organizzato da NATIVA, Research Department di Intesa Sanpaolo, InfoCamere, Universita' di Padova, Camera di commercio di Brindisi-Taranto e Assobenefit. Ore 10,30.

Presso Palazzo Rospigliosi.

- Roma: presentazione del Rapporto "Sussidiarieta' e...welfare territoriale", organizzato dalla Fondazione per la Sussidiarieta'. Ore 11,00. Partecipano, tra gli altri, Fabio Panetta, governatore della Banca d'Italia; Lilia Cavallari, presidente Ufficio Parlamentare di Bilancio; Francesco Maria Chelli, presidente Istat; Daria Perrotta, ragioniere generale dello Stato. Via Nazionale, 190.

- Torino: presentazione ufficiale della seconda edizione del Salone Auto Torino, in programma dal 26 al 28 settembre 2025. Ore 11,00. Presso Palazzo Reale.

- Roma: gruppo FS organizza punto stampa con l'a.d. e d.g.

Stefano Antonio Donnarumma. Ore 11,30. Presso l'Auditorium di Villa Patrizi.

- Webinar "Bilancio 2025: informativa finanziaria, novita' fiscali e sostenibilita'", organizzato da BDO con il patrocinio di ANDAF. Ore 14,30.

- Roma: presentazione del "Taccuino Finanziario" di Giuseppe Verdi, su iniziativa del sen. Maurizio Gasparri. Ore 15,00.

Partecipa, tra gli altri, Alessandro Giuli, ministro dei Beni e delle Attivita' Culturali. Presso il Senato della Repubblica, Sala Zuccari.

- Milano: evento "Welfare & HR Summit 2025 - Tra necessita' e nuove visioni: come e' cambiato il mondo del lavoro e delle imprese nel post pandemia", organizzato da Il Sole 24 Ore.

Ore 15,00. Viale Sarca, 223.

- Tavola rotonda digitale "Mobilita' efficiente e sostenibile - Le soluzioni innovative per la gestione dei veicoli e il ruolo delle flotte", in diretta dagli studi di Radio 24. Ore 15,00.

- Roma: VI simposio "Intelligenza Artificiale vs Intelligenza Umana, equilibrio possibile?", organizzato da Fondazione Roma. Ore 17,00. Partecipano, tra gli altri, mons. Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia; Alberto Tripi, presidente Gruppo Almaviva e special advisor Confindustria per l'intelligenza artificiale. Presso Palazzo Sciarra.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 9,30 mozione Santanche' (Aula) 11,30 Ddl partecipazione lavoratori (Aula) 13,30 risoluzione e-sports (Cultura) 13,30 Ddl space economy (Attivita' produttive) 13,45 Ddl delega laurea medicina (Cultura) SENATO 9,00 Dl ex Ilva (Industria) 9,30 Ddl delegazione Ue 2024, Relazione programmatica partecipazione Italia in Ue in 2024 (Politiche Ue) 10,00 Sindacato ispettivo (Aula) 10,00 Ddl sicurezza (Affari Costituzionali e Giustizia) 15,00 Question time (Aula) ORGANISMI BICAMERALI 8,15 audizione Anci (Federalismo fiscale).

