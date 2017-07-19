Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 20 agosto
FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: nessun appuntamento in agenda.
INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.
ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.
DATI MACROECONOMICI - Giappone: Bilancia commerciale, luglio. Ore 1,50.
- Cina: Tasso prime rate a 5 anni, agosto. Ore 3,00.
- Cina: Tasso prime rate a 1 anno, agosto. Ore 3,00.
- Germania: PPI a/a, luglio. Ore 8,00.
- Germania: PPI m/m, luglio. Ore 8,00.
- Stati Uniti: Richieste di sussidio, settimanale. Ore 14,30.
- Stati Uniti: Sussidi di disoccupazione esistenti, settimanale. Ore 14,30.
- Stati Uniti: Indice Philadelphia Fed, agosto. Ore 14,30.
- Stati Uniti: Indice anticipatore m/m, luglio. Ore 16,00.
ECONOMIA - Nessun appuntamento in agenda.
Red-
(RADIOCOR) 18-08-26 19:32:11 (0530) 5 NNNN