Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 19 gennaio

FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - Nessun appuntamento in agenda.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Milano: incontro Snam di presentazione del piano strategico 2022-2026. Ore 10,30. Palazzo Mezzanotte.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.

DATI MACROECONOMICI - Giappone: Bilancia commercial,e dicembre. Ore 00,50.

- Stati Uniti: Indice Philadelphia Fed, gennaio. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Nuovi cantieri residenziali, dicembre. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Richieste di sussidio, settimanali. Ore 14,30.

ECONOMIA - Roma: il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso riunisce il tavolo con i sindacati su ex Ilva.

- Roma: in occasione della prima Peregrinatio Beati Rosarii Livatino, convegno "Beato Rosario Livatino: l'universale esempio del giusto. Dialoghi tra economia, fede e giustizia". Ore 10,15. Partecipa, tra gli altri, Francesca Mariotti, d.g. Confindustria. Viale dell'Astronomia 30.

- Padova: 'Premio Valori d'Impresa', premio letterario di Confindustria Veneto Est. Ore 10,30. Teatro Verdi.

- Torino: incontro Italgas di presentazione del 'Piano di Creazione di Valore Sostenibile 2022-2028. Racconto.

Ascolto. Confronto'. Ore 10,30. Largo Regio Parco 9.

- Davos: nell'ambito del 53mo World Economic "Cooperazione in un mondo frammentato", Christine Lagarde, presidente Bce, Valdis Dombrovskis, vicepresidente della commissione europea per l'economia, Mark Rutte, primo ministro olandese partecipano al panel "Finding Europe's New Growth". Ore 11,30. Alle ore 15,00 il governatore della banca centrale olandese, Klaas Knot, partecipa alla tavola rotonda "Finding the Right Balance for Crypto". Alle ore 16,15 la presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, partecipa a panel "Widening Europe's Horizons". I lavori terminano domani.

- Roma: audizione Abi sulle tematiche relative al settore bancario e finanziario. Ore 14,00. Partecipa, tra gli altri, Giovanni Sabatini, d.g. Abi. Camera dei Deputati, Commissione Finanze.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE Camera 9,30 comunicazioni ministro Giustizia, Carlo Nordio, su amministrazione della giustizia (Aula) 13,30 Ddl governance Pnrr (Affari costituzionali) 13,30 Dl Ucraina (Esteri e Difesa riunite) 13,30 Ddl start-up (Finanze) 13,30 audizione ad Istituto Luce-Cinecitta', Nicola Maccanico (Cultura) 13,45 Ddl commissione Antimafia (Ambiente e Lavori pubblici) 14,00 audizione dg Abi, Giovanni Sabatini, sulle tematiche sistema bancario e finanziario (Finanze) 14,00 Dlgs direttiva qualita' acque (Affari sociali) 14,30 Dlgs direttiva interessi collettivi consumatori (Giustizia e Attivita' produttive riunite) 15,00 Dl prolungamento voto (Aula) Senato 8,45 Audizioni Covip e Agenas su forme integrative previdenza (Sanita') 9,30 Mozioni e sindacato ispettivo (Aula) 13,00 Comunicazioni programmatiche ministro Interno (Affari Costituzionali) 13,00 Ddl ratifica accordi Italia-Svizzera su transfrontalieri (Esteri) 14,00 Incontro Vicepresidente commissione Affari Ue Parlamento ellenico (Politiche Ue) 14,00 Audizioni Lapet, Uncat, Confprofessioni su crediti fiscali (Finanze) 15,00 Question time (Aula).

Red-

(RADIOCOR) 16-01-23 19:33:48 (0566) 5 NNNN