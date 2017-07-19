Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 19 febbraio
FINANZA - Roma: convegno di studi "Il nuovo Fondo di garanzia rami vita nel diritto assicurativo: profili giuridici e aspetti operativi", organizzato dall'Universita' La Sapienza. Ore 9,30.
Partecipano, tra gli altri, Dario Focarelli, direttore generale Ania; Alfredo Pallini, direttore generale Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Presso la Facolta' di Economia, via del Castro Laurenziano 9.
- Milano: Covivio presenta i risultati 2025. Ore 11,30. Via Amedei, 8.
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Moncler, Unipol.
INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Conference call Moncler. Ore 18,00.
ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Giappone: Ordinativi di macchinari m/m, dicembre. Ore 0,50.
- Stati Uniti: Richieste di sussidio, settim. Ore 8,00.
- Stati Uniti: Sussidi di disoccupazione esistenti, settim.
Ore 14,30.
- Stati Uniti: Bilancia commerciale, dicembre. Ore 14,30.
- Stati Uniti: Indice Philadelphia Fed, febbraio. Ore 14,30.
- Stati Uniti: Bilancia commerciale dei beni prelim.
dicembre.
Ore 14,30.
- Eurozona: Fiducia consumatori flash, febbraio. Ore 16,00.
ECONOMIA - Roma: evento "Basket Bond Regione Lazio - Oltre il credito tradizionale: il mercato dei capitali per le Pmi", organizzato da GA-Alliance. Ore 9,30. Partecipa, tra gli altri, Angelo Camilli, vicepresidente di Confindustria per il Credito, la Finanza e il Fisco. Via Pinciana, 25.
- Roma: la Fondazione per la Sussidiarieta' presenta il suo Rapporto "Sussidiarieta' e... salute" alla Camera dei Deputati.
Ore 10,30. Partecipano, tra gli altri, Orazio Schillaci, ministro della Salute; Lorenzo Fontana, presidente Camera dei Deputati; Daria Perrotta, ragioniere generale dello Stato.
Piazza di Monte Citorio, 1.
- Benevento: assemblea di Confindustria Benevento. Ore 11,00.
Partecipa, tra gli altri, Vincenzo Marinese, vicepresidente di Confindustria per l'Organizzazione e i Rapporti con Territori e Categorie. Presso il Teatro Comunale, corso Garibaldi 28.
- Roma: si aprono gli Stati Generali dei Piccoli Comuni "Piccoli comuni, grandi cambiamenti". Ore 14,30. Presso il Centro Congressi "La Nuvola". L'evento si conclude domani.
- Milano: convegno "Temi nevralgici nella Composizione Negoziata: il CRO, il piano, le misure protettive e cautelari, le dinamiche bancarie", organizzato dall'Associazione Concorsualisti Milano. Ore 17,00. Via Fontana, 1.
- Marghera (Ve): evento "Porti ed imprese al bivio: dalla fine della globalizzazione al nuovo 'disordine' mondiale", organizzato da The International Propeller Club Port of Venice. Ore 17,00. Partecipa, tra gli altri, Leopoldo Destro, delegato del presidente di Confindustria per Trasporti, Logistica e Industria del Turismo. Presso la sede di Confindustria Veneto Est, via delle Industrie 19.
POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 11,20 dichiarazioni di voto su preannunciata richiesta fiducia su Dl milleproroghe (Aula) 12,30 audizioni Autori cinematografici; Writers Guild Italia; Aidac; Italian Film Commissions; Air3; Acmf; Cinema d'essai; Esercenti cinematografici; Documentaristi italiani su Ddl agenzia cinema audiovisivo (Cultura) 13,00 voto fiducia Dl milleproroghe (Aula) SENATO 9,30 Dlgs riordino Irccs, Dlgs parita' retribuzione (Affari Sociali) ORGANISMI MONOCAMERALI SENATO 11,00 audizione Piero Cipollone, componente Comitato esecutivo Bce (Banche) ORGANISMI BICAMERALI 8,15 audizione Arera (Semplificazione) 8,30 audizione Invimit (Enti previdenziali) 11,00 audizione procuratore generale Corte conti, Pio Silvestri (Covid).
