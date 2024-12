Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 19 dicembre

FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: nessun appuntamento in agenda.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Milano: assemblea ordinaria e straordinaria di BPER Banca.

Ore 9,30. Parte ordinaria: nomina presidente collegio sindacale. Parte straordinaria: scissione parziale non proporzionale della parte del patrimonio di Bibanca S.p.A.

inerente alle attivita' di monetica in favore di BPER Banca; modifiche statutarie. Via Mike Bongiorno, 13.

- Assemblea straordinaria Maire, per modifiche statutarie.

Ore 9,30. In streaming.

- Reggiolo (Re): assemblea straordinaria Comer, per modifiche statutarie. Ore 10,00. Via Magellano, 27.

- Roma: assemblea ordinaria e straordinaria di Acea. Ore 11,00. Parte ordinaria: conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2026 al 2034. Parte straordinaria: modifiche statutarie. Piazzale Ostiense, 2.

- Assemblea ordinaria e straordinaria di Orsero (esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione). Ore 14,30. Parte ordinaria: conferimento dell'incarico di revisione della Rendicontazione consolidata di sostenibilita'. Parte straordinaria: modifiche statutarie.

DATI MACROECONOMICI - Eurozona: Acea presenta i dati relativi al mese di novembre sulle immatricolazioni di autovetture in Europa.

Ore 8,00.

- Germania: Fiducia consumatori, gennaio. Ore 8,00.

- Francia: Fiducia imprese manifatturiere, dicembre. Ore 8,45.

- Italia: Istat - Produzione nelle costruzioni, ottobre. Ore 10,00.

- Italia: Istat - Prezzi delle abitazioni, III trim. Ore 11,00.

- Stati Uniti: Deflatore consumi core t/t finale, T3 prel.

Ore 14,30.

- Stati Uniti: PIL, deflatore t/t ann. finale, T3 prel. Ore 14,30.

- Stati Uniti: PIL t/t ann. finale, T3 prel. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Indice Philadelphia Fed, dicembre. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Sussidi di disoccupazione esistenti, settim.

Ore 14,30.

- Stati Uniti: Richieste di sussidio, settim. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Indice anticipatore m/m, novembre. Ore 16,00.

- Stati Uniti: Vendite di case esistenti (mln ann.), novembre. Ore 16,00.

- Stati Uniti: Acquisti netti att. finanziarie (l/term.), ottobre. Ore 22,00.

ECONOMIA - Bruxelles: consiglio Europeo.

- Roma: evento "La certificazione dei crediti di imposta ricerca e sviluppo nel primo anno di attuazione della riforma: risultati, rilevanza giuridica e prospettive", organizzato dal Dipartimento per le Politiche per le Imprese, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Ore 9,30. Partecipa, tra gli altri, Angelo Camilli, vicepresidente di Confindustria per il Credito, la Finanza e il Fisco. Via Molise, 2. Anche in streaming.

- Milano: conferenza stampa Conad di fine anno, per consuntivo 2024 e condivisione obiettivi 2025. Ore 10,00.

Piazza Compasso d'Oro, 1.

- Roma: il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, insieme ai vertici di Sport e Salute S.p.A., dell'Agenzia Italiana per la Gioventu', dell'Istituto per il Credito Sportivo, incontra la stampa per fare un punto sull'attivita' svolta negli ultimi due anni. Ore 12,00. Presso la sala Champions dello Stadio Olimpico.

- Roma: conferenza stampa per la presentazione del Piano Strategico 2025-2027 di Cassa Depositi e Prestiti "Oggi, per l'Italia del futuro". Ore 15,30. Partecipano, tra gli altri, Giovanni Gorno Tempini, presidente CDP; Dario Scannapieco, amministratore delegato CDP. Via Goito, 4.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 9,30 Ddl separazione carriere; mozioni cannabis; Gaza; mozioni politiche industriali; mozioni Rapporto Draghi (Aula) SENATO 9,00 audizione, in videoconferenza, della Presidente della Repubblica della Georgia, Salome' Zourabichvili, sulle prospettive europee della Georgia (Esteri e Ue riunite) 10,00 Dl Pnrr lavoro-scuola (Aula).

