Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 17 settembre

FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: nessun appuntamento in agenda.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.

DATI MACROECONOMICI - Italia: Istat - Prezzi delle abitazioni, II trimestre. Ore 10,00.

- Eurozona: Cpi a/a finale, agosto. Ore 11,00.

- Eurozona: Cpi ex energia e alim. non lav. a/a finale, agosto.

Ore 11,00.

- Eurozona: Cpi m/m finale, agosto. Ore 11,00.

- Stati Uniti: Richieste di sussidio settim. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Sussidi di disoccupazione esistenti settim.

Ore 14,30.

- Stati Uniti: Licenze edilizie, agosto. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Nuovi cantieri residenziali, agosto. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Indice Philadelphia Fed, settembre. Ore 14,30.

ECONOMIA - Rho (Mi): si conclude "Simac Tanning Tech", evento di riferimento per il settore delle macchine e tecnologie per le industrie calzaturiera, pellettiera e conciaria. Presso Fiera Milano Rho.

- Bologna: si apre la 15a edizione di "InsolvenzFest.

Dialoghi pubblici per capire crisi, debiti e diritti", promosso da Oci - Osservatorio sulle Crisi d'Impresa. Focus di quest'anno sul tema "Debiti e verita'". L'evento si conclude il 20 settembre.

- Milano: evento "Biomethane Purchase Agreements - Nuove sinergie tra agricoltura e industria per la decarbonizzazione", organizzato dal Consorzio Italiano Biogas. Ore 10,00. Presso sede Assolombarda, via Pantano 9.

- Milano: convegno "Innovazione e digitalizzazione: le chiavi del futuro del settore idrico", promosso da Agici nell'ambito dell'Osservatorio Idrico Oswi. Ore 10,00. Presso NH Hotel Milano CityLife, via Bartolomeo Colleoni 14.

- Roma: evento "Valore D: la diversita' e' potenza". Ore 10,00.

Partecipa, tra gli altri, Gabriele Fava, presidente Inps.

Presso Palazzo Wedekind, piazza Colonna 366.

- Napoli: assemblea pubblica Unione Industriali Napoli "Tornare a crescere!". Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, Emanuele Orsini, presidente Confindustria. Piazza dei Martiri, 58.

- Ferno (Va): evento "Malpensa, porta d'Italia. Milano e la Lombardia viste dal mondo", promosso da Sea Milan Airports e Socialcom. Ore 11,00. Presso l'Aeroporto di Milano Malpensa, Terminal 1.

- Milano: il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene in videocollegamento al Festival "Sette idee", promosso da L'Espresso. Ore 11,00.

- Roma: presentazione della 179ma Indagine Congiunturale di Federmeccanica. Ore 11,00. Presso l'Hotel Nazionale, piazza Monte Citorio.

- Milano: conferenza stampa di Jet HR "Quanti soldi bruciano le imprese? Jet HR lo sa. E ha la soluzione". Ore 11,15. Presso Terrazza Fintech District, via F. Sassetti 32.

- Strasburgo (Francia): discorso del premier canadese, Mark Carney, all'Europarlamento. Ore 11,30.

- L'Aquila: evento "Visioni Capitali. Quando il Fare incontra il Sapere", organizzato da Piccola Industria Confindustria, Piccola Industria Confindustria Abruzzo, Confindustria L'Aquila e Confindustria Abruzzo Medio Adriatico. Ore 11,30.

Partecipa, tra gli altri, Fausto Bianchi, vicepresidente di Confindustria e presidente della Piccola Industria. Presso Palazzo Spaventa, via Andrea Bafile.

- Roma: conferenza stampa di Fiom-Cgil nazionale "Salario e occupazione: gender gap tra le metalmeccaniche e i metalmeccanici. Presentazione di un'analisi sui rapporti sulle pari opportunita'". Ore 13,30. Partecipa, tra gli altri, Michele De Palma, segretario generale Fiom-Cgil. Presso il Centro Congressi Frentani, via dei Frentani 4.

- Castel San Pietro Terme (Bo): "Lead Her Way 2026 Bologna - Guidare il cambiamento attraverso la leadership", tappa del roadshow organizzato da Range Rover in collaborazione con Il Sole 24 Ore. Ore 14,30. Presso Palazzo di Varignana.

- Milano: cerimonia di consegna del premio "Natta Award 2026" al prof. Susumu Kitagawa, Nobel 2025 per la Chimica, organizzata dal Politecnico di Milano. Ore 15,00. Presso Campus Leonardo, piazza Leonardo da Vinci 32.

- Roma: Logista presenta il "Rapporto annuale sulla distribuzione dei prodotti da fumo e alternativi". Ore 16,00.

Partecipano, tra gli altri, Maurizio Leo, viceministro dell'Economia e delle Finanze; Federico Freni, sottosegretario al ministero dell'Economia e delle Finanze. Presso l'Auditorium Ara Pacis.

- Roma: il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, presiede il tavolo Iveco. Ore 16,00. Presso Palazzo Piacentini.

- Pescia (Pt): assemblea 2026 di Confindustria Toscana Nord "E fra 10 anni? Tecnologia, economia, impresa: scenari e visioni per il prossimo decennio". Ore 16,00. Partecipa, tra gli altri, Emanuele Orsini, presidente Confindustria. Via Confine di Montecarlo, 11.

- Roma: evento "Risparmio e Impresa: nuove traiettorie per la crescita" organizzato da Luiss e Associazione Italiana del Private Banking. Ore 17,00. Partecipano, tra gli altri, Angelo Camilli, vicepresidente di Confindustria per il Credito, la Finanza e il Fisco; Stefano Manzocchi, prorettore Luiss per la Ricerca e la Terza Missione; Giorgio Di Giorgio, casmef Luiss; Andrea Ragaini, presidente Aipb. Presso Campus Luiss, viale Romania 32.

- Milano: evento "Innovazione, acquisizioni e quotazione", in occasione dei 25 anni di Znr Notai un confronto con i protagonisti del mercato. Ore 18,00. Presso Palazzo Clerici, via Clerici 5.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE - Oslo (Norvegia): la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si reca in visita nel Regno di Norvegia.

CAMERA 11,00 DpR ordinamento esercizio professione biologo (Cultura e Affari sociali riunite) SENATO 9,30 Dlgs accesso Pmi mercati capitali, Dlgs Iva digitale (Finanze) 9,45 Ddl economico-fiscale, Ddl conti correnti (Finanze) 10,00 Mozioni, Sindacato ispettivo (Aula) 15,00 Question time (Aula) ORGANISMI MONOCAMERALI SENATO 12,00 Audizioni di presidente Collegio Arbitro Bancario Finanziario di Palermo, Maria Rosaria Maugeri, presidente Collegio Arbitro Bancario Finanziario di Bologna, Andrea Tina e presidente Collegio Arbitro Bancario Finanziario di Milano, Chiara Tenella Sillani (Banche).

Red-

(RADIOCOR) 14-09-26 19:33:17 (0554) 5 NNNN