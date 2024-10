Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 17 ottobre

FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Brunello Cucinelli.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.

DATI MACROECONOMICI - Giappone: Bilancia commerciale, settembre. Ore 1,50.

- Italia: Istat - Poverta' in Italia, anno 2023. Ore 10,00.

- Eurozona: CPI a/a finale, settembre prel. Ore 11,00.

- Eurozona: CPI m/m finale, settembre prel. Ore 11,00.

- Eurozona: CPI ex energia e alim. non lav. a/a finale, settembre prel. Ore 11,00.

- Italia: Istat - Commercio estero e prezzi all'import, agosto 2024. Ore 11,00.

- Stati Uniti: Sussidi di disoccupazione esistenti settim.

Ore 14,30.

- Stati Uniti: Richieste di sussidio settim. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Vendite al dettaglio m/m, settembre. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Vendite al dettaglio ex-auto m/m, settembre.

Ore 14,30.

- Stati Uniti: Indice Philadelphia Fed, ottobre. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Produzione industriale m/m, settembre. Ore 15,15.

- Stati Uniti: Impiego capacita' produttiva, settembre. Ore 15,15.

- Stati Uniti: Scorte delle imprese m/m, agosto. Ore 16,00.

- Stati Uniti: Indice Mercato Immobiliare NAHB, ottobre. Ore 16,00.

- Stati Uniti: Acquisti netti att. finanziarie (l/term.), agosto. Ore 22,00.

- Francoforte: consiglio direttivo della Bce.

ECONOMIA - Bruxelles: Consiglio Europeo capi di Stato e Governo.

- Milano: si conclude "Leadership Forum 2024", business event organizzato da Performance Strategies. Ore 9,00.

Partecipano, tra gli altri, Diego della Valle, presidente e a.d. Gruppo Tod's; Marco Tronchetti Provera, vice presidente esecutivo Pirelli. Presso Teatro degli Arcimboldi.

- Milano: prosegue la 75ma edizione di "IAC 2024", la piu' importante conferenza internazionale dedicata allo spazio e all'astronautica, organizzata dall'International Astronautical Federation. Ore 9,00. Presso MiCo Milano Convention Centre. I lavori terminano domani.

- Cernobbio (Co): prosegue la II edizione di "Comolake 2024 - The Great Challenge". Esperti da tutto il mondo si riuniscono per discutere i nuovi paradigmi delle politiche digitali e dell'innovazione a livello globale e nell'area Euro-Mediterranea. Ore 9,15. Presso Villa Erba. L'evento si conclude domani.

- Milano: assemblea pubblica Alsea 2024 "Per una distribuzione urbana delle merci inclusiva, sostenibile e responsabile", che affronta il tema della distribuzione delle merci nella citta' metropolitana di Milano. Ore 9,30.

Presso l'Hotel Excelsior Gallia.

- Parigi: prosegue il Mondial de l'Auto di Parigi 2024, con la presenza dei principali marchi automobilistici mondiali.

Ore 9,30. Presso Paris Expo Porte de Versailles. L'evento si conclude il 20 ottobre.

- Roma: presentazione del nono Rapporto ASviS "L'Italia e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile". Ore 10,00.

Partecipano, tra gli altri, Enrico Giovannini, direttore scientifico ASviS; Enrico Letta, presidente Jacques Delors Institute (videocollegamento); Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del made in Italy; Lara Ponti, vice presidente Confindustria. Piazza Manfredo Fanti, 47. Anche in streaming.

- Bari: evento "Innovation Days 2024 Puglia - Crescere per una competitivita' vincente", organizzato da Il Sole 24 ore.

Ore 10,00. Partecipano, tra gli altri, Fabio Tamburini, direttore Il Sole 24 Ore; Sergio Fontana, presidente Confindustria Puglia e Confindustria Bari e BAT. Presso Hotel Nicolaus.

- Milano: In occasione della seconda edizione di Purpose Day, conferenza stampa di presentazione della ricerca "Osservatorio Purpose in Action 2024. Strategies for meaningful value creation and impact", organizzata da POLIMI Graduate School of Management. Ore 11,00. Ripa di Porta Ticinese, 77.

- Roma: evento di presentazione dell'Osservatorio Nomisma 2024 sul Sistema dei Farmaci Equivalenti in Italia. Ore 11,30. Presso l'Auditorium dell'Ara Pacis.

- Genova: prosegue il Roadshow Autunnale di Pictet Asset Management "Per qualche dollaro in piu'". Ore 15,00. L'evento si conclude il 28 ottobre.

- Milano: presentazione del "Transition Plan Roadmap" di Snam. Ore 15,30. Piazza Adriano Olivetti, 1.

- Roma: evento "Intelligenza artificiale e cybersecurity", organizzato da Unioncamere e Lex. Ore 17,00. Piazza Sallustio, 21.

- Modena: si apre il "FestiValori" organizzato da Valori.it e Fondazione Finanza Etica. I lavori terminano il 20 ottobre.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 9,00 audizione AKAMAI Technologies su difesa cibernetica (Difesa) 9,30 mozioni autonomia differenziata; Legge quadro ricostruzione post-industriale; Ddl start-up (Aula) 13,45 Ddl rigenerazione urbana (Ambiente e Lavori pubblici) 14,00 audizione esperti su Ddl premierato (Affari costituzionali) 14,00 Dl infrazioni (Giustizia e Finanze riunite) 14,00 seguito audizione ministro Cultura, Alessandro Giuli, su linee programmatiche (Cultura Camera e Senato congiunte) SENATO 8,30 e 12,00 Audizioni su Ddl sicurezza (Affari Costituzionali e Giustizia) 10,00 Audizioni su Ddl semplificazione normativa (Affari Costituzionali) 10,00 Sindacato ispettivo (Aula) 10,30 Audizione padre Paolo Benanti, presidente commissione AI per l'informazione (Commissione Segre) 15,00 Question time (Aula) ORGANISMI BICAMERALI 8,30 audizione presidente Inps, Gabriele Fava (Enti previdenziali).

Red-

(RADIOCOR) 14-10-24 19:36:08 (0638) 5 NNNN