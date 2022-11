Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 17 novembre -2

FINANZA - tavola rotonda UBS GWM di presentazione dello Year Ahead 2023. Ore 9,30. In streaming.

- webinar Robeco 'Short-term pain, long-term gain'. Ore 10,00. RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Cia, Class Editori.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Milano: assemblea Eems. Ore 14,00. Per ampliamento numero dei consiglieri di amministrazione. Piazza Cinque Giornate, 10.

DATI MACROECONOMICI - Giappone: Bilancia commerciale ottobre. Ore 00,50.

- Eurozona: Acea presenta i dati relativi al mese di ottobre sulle immatricolazioni di autovetture in Europa.

Ore 8,00.

- Italia: Istat - commercio estero e prezzi all'import, settembre. Ore 10,00.

- Eurozona: Inflazione m/m finale ottobre. Ore 11,00.

- Stati Uniti: licenze edilizie ottobre. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Indice Philadelphia Fed novembre. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Richieste di sussidio settimanali. Ore 14,30.

ECONOMIA - Milano: plenaria di "Made In DIGItaly: dalla trasformazione digitale alla competitivita' sostenibile" organizzata da Microsoft Italia. Ore 9,30. Presso Superstudio Maxi.

- Private Capital Summit del Sole 24 Ore. Ore 10,00. In streaming.

- Milano: Forum Sostenibilita' "L'evoluzione normativa e la sostenibilita' come valore aziendale. Lo stato dell'arte i rischi e le opportunita'", organizzato da Wolters Kluwer con Andaf. Ore 10,00. Via Pantano, 9. E in streaming.

- Torino: evento "Orizzonte Legno 2023. Dinamiche di un mercato che cambia", organizzato da Unione Industriali Torino - Associazione Legno. Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, Emanuele Orsini, vice presidente di Confindustria per il Credito, la Finanza e il Fisco.

Unione Industriali di Torino, Centro Congressi.

- Roma: conferenza stampa Istat per la seconda edizione del Censimento permanente delle imprese. Ore 10,00.

Partecipano, tra gli altri, Gian Carlo Blangiardo, presidente Istat; Alessandro Fontana, direttore Centro studi Confindustria. In streaming.

- Roma: convegno Confcommercio Professioni "Professionisti protagonisti del cambiamento". Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, il presidente Carlo Sangalli. Piazza G.G. Belli 2.

- Pavia: Assise dell'economia Pavese di Assolombarda, 'Your Next Pavia'. Ore 10,30. Teatro Fraschini in Strada Nuova 136.

- Roma: Confindustria Moda e Censis presentano "Il valore del settore moda nell'economia e nella cultura".

Ore 10,45. Partecipano, tra gli altri, Ercole Botto Poala, presidente di Confindustria Moda; Massimiliano Valerii, d.g. Censis. Piazza di S. Lorenzo in Lucina, 4.

- Roma: presentazione del libro "Scuola. I numeri da cambiare", organizzata da Fondazione Rocca. Ore 11,00.

Partecipa, tra gli altri, Carlo Bonomi, presidente Confindustria. Palazzo Wedekind, piazza Colonna 366.

- Roma: nell'ambito della XXI Settimana della Cultura d'Impresa di Confindustria, evento Corporate Heritage Awards 2022, organizzato da Leaving Footprints. Ore 11,00. Partecipa, tra gli altri, Vito Grassi, Vice Presidente di Confindustria e Presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali e per le Politiche di Coesione Territoriale di Confindustria. Viale dell'Astronomia 30.

- Milano: incontro stampa Intesa Sanpaolo per la presentazione della mostra "Dai Medici ai Rothschild.

Mecenati, collezionisti, filantropi". Ore 11,30.

Partecipa, tra gli altri, Giovanni Bazoli, presidente emerito Intesa Sanpaolo. Gallerie d'Italia, piazza della Scala, 6.

- Roma: tavolo Acciaierie d'Italia - exILVA. Ore 12,00.

Palazzo Piacentini.

- Milano: evento Lvmh "Mestieri d'eccellenza". Ore 14,00. Teatro Lirico Giorgio Gaber, via Larga,14.

- Verona: Assemblea Confindustria Verona "Costruire intorno ad un Pensiero". Ore 16,30. Partecipano, tra gli altri, Carlo Bonomi, presidente Confindustria; Luca Zaia, presidente Regione Veneto. Veronafiere.

- 25esima edizione del Premio EY L'Imprenditore dell'Anno. Ore 17,00. Palazzo Mezzanotte, piazza degli Affari 6.

- Milano: presentazione del libro "L'uno percento piu' ricco. Perche' le disuguaglianze possono essere benefiche" di Eugenio Somaini. Ore 18,00. Istituto Bruno Leoni, piazza Castello 23.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE - Roma: Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in seduta straordinaria. Ore 11,00. All'ordine del giorno anche l'incontro con il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli. Via Parigi, 11.

Senato 15,00 Question time (Aula).

Red-

(RADIOCOR) 16-11-22 19:28:14 (0647) 5 NNNN