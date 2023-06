Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 15 giugno

FINANZA - Roma: prosegue il 22 Congresso nazionale Fabi. Ore 9,00.

Partecipa, tra gli altri, Lando Maria Sileoni, segretario generale Fabi. Ergife Palace Hotel. Anche in streaming. I lavori terminano domani.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Nessun appuntamento in agenda.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.

DATI MACROECONOMICI - Giappone: bilancia commerciale, maggio. Ore 1,50.

- Giappone: ordinativi di macchinari, aprile. Ore 1,50.

- Cina: vendite al dettaglio, maggio. Ore 4,00.

- Cina: investimenti fissi urbani cumulati, maggio. Ore 4,00.

- Cina: vendite al dettaglio cumulate, maggio. Ore 4,00.

- Cina: produzione industriale cumulata, maggio. Ore 4,00.

- Eurozona: Acea presenta i dati relativi al mese di marzo sulle immatricolazioni di autovetture in Europa. Ore 8,00.

- Francia: inflazione finale, maggio. Ore 8,45.

- Eurozona: riunione a Francoforte del Consiglio Direttivo Bce. Ore 9,00. Segue conferenza stampa. Ore 14,45.

- Stati Uniti: richieste di sussidio settimanali. Ore 14,30.

- Stati Uniti: sussidi di disoccupazione esistenti settimanali. Ore 14,30.

- Stati Uniti: prezzi all'import, maggio: ore 14,30.

- Stati Uniti: indice Empire Manufacturing, giugno. Ore 14,30.

- Stati Uniti: vendite al dettaglio, maggio. Ore 14,30.

- Stati Uniti: vendite al dettaglio ex-auto, maggio. Ore 14,30.

- Stati Uniti: indice Philadelphia, giugno. Ore 14,30.

- Lussemburgo: riunione Eurogruppo. Ore 15,00.

- Stati Uniti: impiego capacita' produttiva maggio. Ore 15.15.

- Stati Uniti: produzione industriale, maggio. Ore 15,15.

- Stati Uniti: scorte delle imprese, aprile. Ore 16,00.

- Stati Uniti: acquisti netti att. finanziarie, aprile. Ore 22,00.

ECONOMIA - Milano: appuntamento "The italian tax reform: challeges and opportunities", promosso dai Partner dello studio Maisto e Associati Guglielmo Maisto, Marco Cerrato, Marco Valdonio.

Ore 9,00. Partecipa tra gli altri, Maurizio Leo, vice ministro dell'Economia e delle Finanze. Hotel Principe di Savoia.

- Milano: evento annuale del Sole 24 Ore, "Pharma & Life Sciences Summit". Ore 9,30. Auditorium del Sole 24 Ore. Anche in streaming - Trento: si apre il 14 Workshop sulla Finanza Cooperativa e Responsabile, organizzato da Euricse, in collaborazione con Federcasse e il Dipartimento di Economia e Management dell'Universita' degli Studi di Trento. Ore 9,30. Via Inama, 5.

Anche in streaming. I lavori terminano domani.

- Roma: summit "Telco per l'Italia "Paradigma TechCo per tornare alla crescita", organizzato da DIGITAL360. Ore 9,30.

Partecipano, tra gli altri, Alessio Butti, sottosegretario all'Innovazione; Massimiliano Capitanio, commissario Agcom; Pietro Labriola, a.d. Tim; Benedetto Levi, a.d. Iliad; Enrico Bagnasco, a.d. Sparkle; Mario Rossetti, a.d. Open Fiber; Alessandro Faraoni, segretario generale Fistel Cisl; Fabrizio Solari, segretario generale Slc Cgil; Salvo Ugliarolo, segretario generale Uilcom. Piazza di Spagna. Anche in streaming.

- Roma: assemblea nazionale Confcooperative. Ore 10,00.

Partecipano, tra gli altri, Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili; Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Raffaele Fitto, ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr; Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, della Sovranita' Alimentare e delle Foreste; Danile Santanche', ministra del Turismo; Marina Elvira Calderone, ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali; Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica amministrazione; Maurizio Leo, vice ministro dell'Economia e delle Finanze.

Auditorium Parco della Musica.

- Milano: assemblea FEduF "Il diritto all'educazione finanziaria come fattore di equita' economica e sociale". Ore 11,00. Stefano Lucchini, presidente FEduF; Antonio Patuelli, presidente Abi. Corso Venezia, 52.

- Roma: conferenza stampa Banca d'Italia per la presentazione del Rapporto annuale su "L'Economia del Lazio". Ore 11,30.

Via XX settembre, 97/e.

- Milano: convegno di presentazione della Ricerca dell'Osservatorio Innovazione Digitale nelle PMI, organizzato dal Politecnico di Milano. Ore 14,00. via Durando, 10. Anche in streaming.

- Milano: incontro Centromarca "Scenari globali, prospettive italiane - Decifrare la complessita' per governare il cambiamento". Ore 14,30. Piccolo Teatro Studio Melato.

- Roma: presentazione del Volume del Centro Studi di Confindustria "Catene di fornitura tra nuova globalizzazione e autonomia strategica". Ore 15,00. Partecipano, tra gli altri, Maurizio Marchesini, vice presidenteConfindustria per le Filiere e le Medie Imprese; Francesca Mariotti, d.g.

Confindustria. Viale dell'Astronomia, 30.

- Roma: assemblea annuale Assica. Ore 16,00. Partecipano, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Francesco Lollobrigida, ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; Orazio Schillaci, ministro della Salute. Via di Ripetta, 231.

- Milano: ottavo appuntamento "Lectio Magistralis", il cui tema e' "Innovazione Digitale: sfide e opportunita' per le banche centrali". Ore 17,30. Via Disciplini, 3.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE Camera 8,30 Ddl codice proprieta' industriale (Attivita' Produttive) 9,00 Audizione Parco geominerario Sardegna su gestione parco (Ambiente) 9,30, 15,00 e 21,00 Mozioni Pnrr e pensioni minime (Aula) 14,00 Dl enti pubblici (Affari Costituzionali e Bilancio) Senato 9,00 Ddl Province, Ddl partiti, Ddl Autonomia (Affari Costituzionali) 10,00 Sindacato ispettivo (Aula) 11,30 Dl lavoro(Lavoro-Sanita') 14,00 Audizioni Abi e Febaf su Ddl capitali (Finanze) 15,00 Question time (Aula).

