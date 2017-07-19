Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 15 gennaio

FINANZA - Milano: 2026 Italy Annual Press Conference di S&P Global Ratings. Ore 11,00. Vicolo S. Giovanni sul muro, 1. - Cologno Monzese (Mi): conferenza stampa di Msc Crociere, per presentazione delle principali novita' e strategie per il 2026 e della nuova Brand Campaign. Ore 11,30. Presso gli Studi Mediaset, via Michelangelo Buonarroti 31/A.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: nessun appuntamento in agenda.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Cina: Bilancia commerciale USD, dicembre. Ore 0,00.

- Cina: Esportazioni in USD a/a, dicembre. Ore 0,00.

- Cina: Importazioni in USD a/a, dicembre. Ore 0,00.

- Gran Bretagna: Bilancia commerciale (totale - GBP), novembre.

Ore 8,00.

- Gran Bretagna: Bilancia commerciale (non UE - GBP), novembre.

Ore 8,00.

- Gran Bretagna: Produzione industriale m/m, novembre. Ore 8,00.

- Spagna: IPCA a/a finale, dicembre. Ore 9,00.

- Italia: Istat - produzione industriale, novembre. Ore 10,00.

- Italia: Bilancia commerciale (UE), novembre. Ore 10,00.

- Italia: Bilancia commerciale (totale), novembre. Ore 10,00.

- Italia: Istat - permessi di costruzione, III trimestre. Ore 11,00.

- Eurozona: Produzione industriale m/m, novembre. Ore 11,00.

- Italia: Istat - commercio estero e prezzi all'import, novembre.

Ore 12,00.

- Stati Uniti: Prezzi all'import m/m, novembre. Ore 14,00.

- Stati Uniti: Indice Empire Manufacturing, gennaio. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Indice Philadelphia Fed, gennaio. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Sussidi di disoccupazione esistenti, settim.

Ore 14,30.

- Stati Uniti: Richieste di sussidio, settim. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Acquisti netti att. finanziarie (l/term.), novembre. Ore 22,00.

ECONOMIA - Roma: presentazione dello studio "Analisi della dinamica retributiva dei lavoratori dipendenti in Italia", organizzata dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Inps. Ore 9,30.

Partecipano, tra gli altri, Pierangelo Albini, direttore Area Lavoro Welfare Confindustria; Pierpaolo Bombardieri, segretario generale Uil; Daniela Fumarola, segretaria generale Cisl; Maurizio Landini, segretario generale Cgil. Presso Palazzo Wedekind. Anche in streaming.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE - Tokyo (Giappone): la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in visita in Giappone.

CAMERA 8,30 voto finale Dl Transizione 5.0 (Aula) 10,00 comunicazioni ministro Difesa, Guido Crosetto, su proroga autorizzazioni invio aiuti militari all'Ucraina (Aula) 14,00 Ddl carriere Pa; Ddl fake news campagne elettorali (Affari costituzionali) 14,00 Ddl delega riforma ordinamento forense (Giustizia) 14,00 Dm sistema anti-droni Marina militare; Dm 'Mid Life Upgrade' fregate Fremm; Dm 'Mid life modernization' droni Aeronautica militare; Dm prolungamento vita operativa sottomarini classe Sauro; Dm potenziamento mobilita' tattica per strumento militare terrestre; Dm prosecuzione programma U212NFS; Dm 'Site activation' nave Trieste adeguamento a standard aerei F-35B (Difesa) 14,00 Dlgs direttiva prestiti da parte di fondi di investimento alternativi; Dlgs direttiva rc auto; Ddl crediti d'imposta assunzioni diplomati Its (Finanze) 14,00 Ddl pmi (Attivita' produttive) 14,00 deliberazione indagine conoscitiva attuazione Lep e erogazione prestazioni sanitarie nelle regioni (Affari sociali) 14,15 deliberazione indagine conoscitiva su trasporto pubblico locale non di linea; Ddl proroga delega codice strada (Trasporti) 14,15 Ddl congedi parentali (ristretto Lavoro) 14,30 question time ministero Lavoro (Lavoro) 15,00 Ddl sicurezza attivita' subacquee; Ddl diritto allo studio e prevenzione dispersione scolastica (Aula) SENATO 9,00 Affare assegnato su India-Middle East-Europe Economic Corridor - Imec (Esteri e Politiche Ue) 9,15 Audizioni su Ddl ordinamenti professionali (Giustizia) 9,30 Ddl incentivi rientro in Italia pensionati (Finanze) 10,00 Audizioni su Ddl contrasto antisemitismo (Affari Costituzionali) 10,00 Sindacato ispettivo, Comunicazioni ministro Difesa Guido Crosetto su proroga autorizzazione cessione mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari a Governo Ucraina (Aula) ORGANISMI MONOCAMERALI SENATO 9,30 Incontro con Commissario diritti umani Consiglio Europa, Michael O'Flaherty (Diritti Umani) 12,00 Audizione di Antonio Blandini e Enrico Ajello, ex Commissari straordinari di Banca Popolare Bari (Banche) ORGANISMI BICAMERALI 13,45 audizione Covip su 'Fondo Casella' (Enti previdenziali).

Red-

(RADIOCOR) 12-01-26 19:36:52 (0584) 5 NNNN