Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 15 dicembre -2

FINANZA - Milano: Morningstar Italy Christmas Party. Ore 18,00.

Palazzo Visconti, via Cino dal Duca, 8.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: OVS. INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Calenzano (Fi): assemblea ordinaria e straordinaria El.En. Ore 10,00. Parte ordinaria: relazione sulla politica di remunerazione 2021-2023. Parte straordinaria: aumento capitale sociale. Via Baldanzese, 17.

DATI MACROECONOMICI - Giappone: Bilancia commerciale, novembre. Ore 00,50.

- Cina: Vendite al dettaglio a/a, novembre. Ore 3,00.

- Cina: Produzione industriale a/a, novembre. Ore 3,00.

- Eurozona: Acea presenta i dati relativi al mese di novembre sulle immatricolazioni di autovetture in Europa. Ore 8,00.

- Francia: Fiducia imprese manifatturiere, dicembre. Ore 8,45.

- Eurozona: riunione a Francoforte del Consiglio direttivo della Bce. Ore 9,00. Segue conferenza stampa alle ore 14,30.

- Italia: Istat - censimento e dinamica della popolazione S/B anno 2021. Ore 10,00.

- Stati Uniti: Indice Empire Manufacturing, dicembre.

Ore 14,30.

- Stati Uniti: Vendite al dettaglio m/m, novembre. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Indice Philadelphia Fed, dicembre. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Richieste di sussidiom settim.. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Produzione industriale m/m, novembre. Ore 15,15.

- Stati Uniti: Scorte delle imprese m/m, ottobre. Ore 16,00.

- Stati Uniti: Acquisti netti att, finanziarie (l/term,), ottobre. Ore 22,00.

ECONOMIA - Bruxelles: Consiglio Europeo. Ore 9,00.

- Roma: evento Ania "Innovazione e Sostenibilita': le Assicurazioni con il Paese". Ore 9,00. Partecipano, tra gli altri, Maria Bianca Farina, presidente ANIA; Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Auditorium Parco della Musica, viale Pietro de Coubertin, 30.

- Roma: 'Premio Roma'. Ore 9,30. Partecipano, tra gli altri, Roberto Gualtieri, sindaco di Roma; Gian Maria Gros-Pietro, presidente Intesa Sanpaolo. Campidoglio.

- Roma: in occasione dei 50 anni Federconfidi, seminario "Federconfidi, mezzo secolo di storia di credito e garanzie". Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, Emanuele Orsini, vice presidente Confindustria per il Credito, la Finanza e il Fisco. Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva, piazza della Minerva 38 e in streaming.

- Bologna: convegno "Il sistema tributario tra riforme promesse e riforme tradite" - Giornate in ricordo di Furio Bosello. Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, Francesca Mariotti, d.g. Confindustria. Universita' degli Studi di Bologna, Palazzo Malvezzi, via Zamboni 22 e in streaming.

- Roma: presentazione della Prima Relazione Annuale Fondo Fon.Te. Ore 10,00. Palazzo Giustiniani, via della Dogana Vecchia, 29.

- Roma: evento Legambiente "Ecomafia 2022. Le storie e i numeri della criminalita' ambientale in Italia". Ore 10,00. Centro Congressi Cavour, via Cavour, 50/A. - Roma: si conclude l'assemblea generale Confagricoltura. Ore 10,00. Partecipano, tra gli altri, Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo; Paolo Gentiloni, commissario europeo all'Economia; Giorgia Meloni presidente del Consiglio. Villa Aurelia.

- Roma: Assemblea Confindustria Assafrica&Mediterraneo "Il ritmo dell'Africa e la strategia del Medio Oriente.

Tendenze al 2030". Ore 10,30. Partecipa, tra gli altri, Barbara Beltrame, vice presidente Confindustria per l'Internazionalizzazione. Viale dell'Astronomia 30.

- Milano: presentazione Osservatorio Consumi Findomestic 2022. Ore 11,15. Copernico Centrale, via Copernico, angolo viale Lunigiana.

- Milano: assemblea della Lega Nazionale Professionisti Seria A. Ore 11,15. All'ordine del giorno comunicazioni del Presidente e a.d., verifica poteri, varie ed eventuali. Via Ippolito Rossellini, 4. - Roma: conferenza Stampa Banca Ifis e CONI per il lancio dell'iniziativa "Borse di Studio per le giovani promesse dello sport" e la Presentazione dell'Osservatorio sullo Sport Giovanile. Ore 11,30.

Partecipano, tra gli altri, Giovanni Malago', presidente Coni; Ernesto Furstenberg Fassio, presidente Banca Ifis.

Piazza Lauro De Bosis, 15.

- Roma: conferenza stampa Anac per illustrare le nuove procedure dei controlli di legalita' sugli appalti pubblici della ricostruzione post sisma. Ore 12,30.

Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366. Anche in streaming.

- conferenza stampa Istat per la presentazione dei principali risultati della terza edizione del Censimento permanente della popolazione, svolta nell'autunno 2021.

Ore 13,30. In streaming.

- Milano: sottoscrizione del Protocollo d'intesa per il lavoro, la legalita', la sicurezza e la sostenibilita' sui temi connessi all'attuazione del PNRR e del PNC, al 'Piano Lombardia' e alle Olimpiadi invernali Milano- Cortina 2026. Ore 14,00. Palazzo Lombardia.

- Roma: Assemblea Confindustria Nautica "Valore Nautica, patrimonio Paese". Ore 14,00. Partecipa, tra gli altri, Carlo Bonomi, presidente Confindustria. Villa Miani, Via Trionfale 151.

- Roma: si apre l'evento di Fratelli d'Italia "A 10 anni dalla nascita costruiamo l'Italia del futuro". Ore 16,30. Partecipano, tra gli altri, Ignazio La Russa, presidente del Senato; Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno; Orazio Schillaci, ministro della Salute; Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura della Sovranita' alimentare e delle Foreste; Ettore Prandini, presidente Coldiretti. Piazza del Popolo. I lavori terminano il 17 dicembre.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE Camera 12,00 Ddl bilancio (Bilancio) 14,00 audizione ministro Affari regionali, Roberto Calderoli, su linee programmatiche (Affari costituzionali) Senato 9,00, 15,00 e 20,00 Dl Aiuti quater (Bilancio) 13,00 Seguito comunicazioni programmatiche ministro Istruzione (Cultura Senato e Camera) 15,00 Question time (Aula).



