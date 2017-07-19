Dati
            Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 14 agosto

            FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.

            RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: nessun appuntamento in agenda.

            INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

            ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Gran Bretagna: PIL t/t 1a stima T2. Ore 8,00.

            - Gran Bretagna: Bilancia commerciale (totale - GBP), giugno.

            Ore 8,00.

            - Gran Bretagna: Bilancia commerciale (non UE - GBP), giugno.

            Ore 8,00.

            - Gran Bretagna: Produzione industriale m/m, giugno. Ore 8,00.

            - Francia: IPCA m/m finale, luglio. Ore 8,45.

            - Francia: IPCA a/a finale, luglio. Ore 8,45.

            - Francia: CPI m/m Ex Tob, luglio. Ore 8,45.

            - Eurozona: PIL a/a 2a stima T2. Ore 11,00.

            - Eurozona: Occupazione t/t flash T2. Ore 11,00.

            - Eurozona: PIL t/t 2a stima T2. Ore 11,00.

            - Eurozona: Produzione industriale m/m, giugno. Ore 11,00.

            - Stati Uniti: Sussidi di disoccupazione esistenti settim.

            Ore 14,30.

            - Stati Uniti: Richieste di sussidio settim. Ore 14,30.

            - Stati Uniti: PPI m/m, luglio. Ore 14,30.

            - Stati Uniti: PPI (escl. alimentari, energia) m/m, luglio.

            Ore 14,30.

            ECONOMIA - Nessun appuntamento in agenda.

            Red-

            (RADIOCOR) 11-08-25 19:33:21 (0480) 5 NNNN

              


