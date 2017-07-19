Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 14 agosto
FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: nessun appuntamento in agenda.
INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.
ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Gran Bretagna: PIL t/t 1a stima T2. Ore 8,00.
- Gran Bretagna: Bilancia commerciale (totale - GBP), giugno.
Ore 8,00.
- Gran Bretagna: Bilancia commerciale (non UE - GBP), giugno.
Ore 8,00.
- Gran Bretagna: Produzione industriale m/m, giugno. Ore 8,00.
- Francia: IPCA m/m finale, luglio. Ore 8,45.
- Francia: IPCA a/a finale, luglio. Ore 8,45.
- Francia: CPI m/m Ex Tob, luglio. Ore 8,45.
- Eurozona: PIL a/a 2a stima T2. Ore 11,00.
- Eurozona: Occupazione t/t flash T2. Ore 11,00.
- Eurozona: PIL t/t 2a stima T2. Ore 11,00.
- Eurozona: Produzione industriale m/m, giugno. Ore 11,00.
- Stati Uniti: Sussidi di disoccupazione esistenti settim.
Ore 14,30.
- Stati Uniti: Richieste di sussidio settim. Ore 14,30.
- Stati Uniti: PPI m/m, luglio. Ore 14,30.
- Stati Uniti: PPI (escl. alimentari, energia) m/m, luglio.
Ore 14,30.
ECONOMIA - Nessun appuntamento in agenda.
Red-
