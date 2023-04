Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 13 aprile

FINANZA - Roma: il Tesoro colloca in asta BTp a 3, 7 e 30 anni per massimi 9,5 miliardi. Domande entro le ore 11.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Torino: assemblea BasicNet. Ore 11,00. Per bilancio al 31/12/22, deliberazioni inerenti e conseguenti, proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio 2022 e di distribuzione di dividendo. Largo Maurizio Vitale, 1.

- Amsterdam: assemblea Stellantis. Ore 12,00. Per bilancio al 31/12/22. Strawinskylaan, 10.

DATI MACROECONOMICI - Cina: Bilancia commerciale USD, marzo. Ore 05,00. - Cina: Esportazioni in USD a/a, marzo. Ore 05,00. - Cina: Importazioni in USD a/a, marzo. Ore 05,00. - Germania: Inflazione m/m finale, marzo prel. Ore 08,00. - Gran Bretagna: Bilancia commerciale (totale - GBP), febbraio. Ore 08,00. - Gran Bretagna: Produzione industriale m/m, febbraio. Ore 08,00. - Gran Bretagna: Bilancia commerciale (non UE - GBP), febbraio. Ore 08,00.

- Italia: Istat - produzione industriale, febbraio. Ore 10,00.

- Italia: Istat - nota mensile sull'andamento dell'economia italiana, marzo. Ore 11,00. Palazzo della Consulta.

- Eurozona: Produzione industriale m/m, febbraio. Ore 11,00. - Stati Uniti: Richieste di sussidio, settim. Ore 14,30. - Stati Uniti: Sussidi di disoccupazione esistenti, settim. Ore 14,30. - Stati Uniti: Prezzi alla produzione m/m, marzo. Ore 14,30. ECONOMIA - Milano: prosegue la Milano ArtWeek 2023, quinta edizione della collaborazione tra Comune di Milano e Banca Generali.

Ore 8,30. Piazza S. Alessandro, 4. Termina il 16 aprile.

- Coriano (RN): quinta edizione del Sustainable Economy Forum, organizzato dalla Comunita' San Patrignano e Confindustria. Ore 9,00. Via San Patrignano, 53.

- Roma: ASPI presenta i percorsi di orientamento e formazione di tecnici specializzati, promosso da Elis nell'ambito del progetto "Distretto Italia" di Autostrade per l'Italia. Ore 10,00. Partecipano, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Andrea Abodi, ministro per lo Sport e per i Giovani; Roberto Tomasi, a.d. di Autostrade per l'Italia e presidente del semestre Elis. Via Sandro Sandri, 81.

- Roma: Riunione straordinaria della Corte costituzionale nel corso della quale, alla presenza del Capo dello Stato.

Ore 11,00. Partecipa, tra gli altri, Silvana Sciarra, la Presidente della Corte costituzionale.

- Roma: conferenza stampa dell'Agenzia Spaziale Italiana in occasione del lancio della sonda europea JUICE. Via del Politecnico, snc.

- Roma: si conclude l'evento istituzionale di Fondimpresa, "Il Lavoro al Centro. Innovare la Formazione Continua, Innovare il Paese nell'Anno Europeo delle Competenze". Ore 13,00. Partecipano, tra gli altri, Marina Elvira Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali; Raffaele Fitto, ministro degli Affari Europei, del Sud, per le Politiche di Coesione e il PNRR; Maurizio Stirpe, vice presidente di Confindustria; Luigi Sbarra, segretario generale CISL; Pierpaolo Bombardieri, segretario generale UI. Viale Umberto Tupini, 65.

- Bologna: conferenza stampa di presentazione del progetto di Advanced Air Mobility per la realizzazione del primo vertiporto dell'Emilia-Romagna, organizzata da Aeroporto di Bologna e UrbanV. Ore 11,30. Aeroporto di Bologna, via Triumvirato, 84. Anche in streaming.

- Treviso: presentazione del ciclo di incontri "Imprese di Famiglia - Valori, Persone, Futuro", organizzato da Confindustria Veneto Est. Ore 16,30. Palazzo Giacomelli.

Anche in streaming.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE Camera 8,30 audizione dg Confitarma, Luca Sisto, su produzione di beni e servizi Difesa (Difesa) 9,00 audizione presidente Arera, Stefano Besseghini, su Dl bollette (Finanze e Affari sociali riunite) 9,30 votazioni due componenti organi presidenza giustizia amministrativa, Corte dei conti, giustizia tributaria (Aula) 13,30 question time ministero Pubblica amministrazione (Affari costituzionali) 13,30 audizioni Unem; Ip-Api su risoluzione carburanti (Attivita' produttive) 13,45 question time ministero Lavoro (Lavoro) 14,00 audizione Conferenza delle Regioni; Confindustria dispositivi medici; Assobiotec; Pmi sanita'; Fifo sanita'; Aiget; Cna su Dl bollette (Finanze e Affari sociali riunite) 14,00 audizione Anita; Conftrasporto-Fai; Trasportounito su Legge quadro interporti (Trasporti) 14,00 Ddl permessi malattia (Lavoro) 14,15 audizione Ispi su progetto Eastmed (Esteri) 14,15 risoluzioni tutela consumatori energia (Attivita' produttive) 15,45 audizioni esperti; Anita e Fiap; Comitati cittadini su Dl Ponte Messina (Ambiente e Trasporti riunite) Senato 9,00 Audizione Fnomceo su previdenza integrativa (Lavoro-Sanita') 9,00 e 14,00 Dl protezione persone da Ucraina, Dl migranti, Ddl partiti, Ddl Province (Affari Costituzionali) 9,30 Interrogazioni (Finanze) 10,00 Dl Pnrr (Aula) 13,00 Elezione Consigli presidenza giustizia amministrativa, Corte Conti e giustizia tributaria (Aula) 15,00 Incontro con rappresentante permanente Italia presso Ue designato, Vincenzo Celeste (Politiche Ue Senato e Camera) Organismi Bicamerali 9,30 interpellanze urgenti (Aula).

