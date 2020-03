Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 12 marzo -2

FINANZA - Nessun appuntamento in agenda. RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Aeffe, Autogrill, Banca Ifis, Banca Profilo, Be, Biancamano; Credem, d'Amico International Shipping, De' Longhi, Elica, Enav, Eurotech, Gefran, Generali, Guala Closures, Ima, Leonardo, Rai Way, Retelit, Saes Getters, Saipem, Sesa, Tod's, Toscana Aeroporti, Txt e- solutions. INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Conference call Salini Impregilo. Ore 9,00. - Conference call Orsero. Ore 9,30. - Conference call Falck Renewables. Ore 10,30. - Conference call d'Amico International Shipping. Ore 14,00. - Conference call Tod's. Ore 18,00. ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Italia: Istat - il mercato del lavoro, IV trimestre. Ore 10,00. - Eurozona: riunione a Francoforte del Consiglio direttivo della Bce. Ore 9,00. Segue conferenza stampa alle ore 14,30. - Eurozona: produzione industriale, gennaio. Ore 11,00. - Stati Uniti: Prezzi alla produzione, febbraio. Ore 13,30. - Stati Uniti: richieste di sussidio, settim. Ore 14,30. ECONOMIA - Nessun appuntamento in agenda. POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE SENATO 9,00 Dl coronavirus bis (Bilancio)

