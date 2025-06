Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 12 giugno

FINANZA - Roma: asta di BTp a 3, 7 e 30 anni per un importo complessivo fino a 6,75 miliardi. Ore 11,00 termine per la presentazione delle domande.

- Gorizia: si apre il XXVI Congresso Nazionale delle Fondazioni di origine bancaria e delle Casse di Risparmio "Comunita': insiemi plurali", promosso da Acri in collaborazione con la Fondazione Carigo e con il patrocinio del Comune di Gorizia. Ore 10,30. Partecipano, tra gli altri, Federico Freni, sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze; Maria Teresa Bellucci, viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali; Giovanni Azzone, presidente Acri; Giovanni Gorno Tempini, presidente Cassa Depositi e Prestiti. Presso il Teatro Comunale Giuseppe Verdi. I lavori terminano domani.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: AbitareIn.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Milano: assemblea Pirelli & C. per approvazione bilancio al 31/12/2024, proposta destinazione risultato di esercizio, distribuzione del dividendo. Ore 11,00. Presso lo Studio Notarile Marchetti, via Agnello 18.

DATI MACROECONOMICI - Gran Bretagna: Bilancia commerciale (totale - GBP), aprile.

Ore 8,00.

- Gran Bretagna: Bilancia commerciale (non UE - GBP), aprile.

Ore 8,00.

- Gran Bretagna: Produzione industriale m/m, aprile. Ore 8,00.

- Italia: Istat - il mercato del lavoro, primo trimestre. Ore 10,00.

- Stati Uniti: Sussidi di disoccupazione esistenti, settim.

Ore 14,30.

- Stati Uniti: Richieste di sussidio, settim. Ore 14,30.

- Stati Uniti: PPI m/m, maggio. Ore 14,30.

- Stati Uniti: PPI (escl. alimentari, energia) m/m, maggio.

Ore 14,30.

ECONOMIA - Roma: si conclude l'evento "QUO VADIS, ROMA? - Progetto per un futuro capitale". Presso l'aula congressi del museo MAXXI.

- Roma: conferenza stampa e, a seguire, assemblea annuale 2025 Unem "Energia: competitivita' e cambiamenti". Ore 9,00.

Partecipano, tra gli altri, Gianni Murano, presidente Unem; Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (in videocollegamento); Aurelio Regina, delegato del presidente di Confindustria per l'Energia. Via Alibert, 5.

- Milano: presentazione del rapporto "L'economia della Lombardia", a cura della sede di Milano di Banca d'Italia.

Ore 9,45. Presso il Centro Congressi della Banca d'Italia di via Moneta.

- Milano: presentazione della ricerca "Italiani e ricambi auto: la svolta dell'usato". Ore 10,00. Presso la Copernico Blend Tower.

- Roma: tappa del Roadshow "Patti chiari, per imprese forti", promosso da Confindustria, Mef, Agenzia Entrate e Unindustria.

Ore 10,00. Partecipano, tra gli altri, Giuseppe Biazzo, presidente di Unindustria; Maurizio Leo, viceministro dell'Economia e delle Finanze; Angelo Camilli, vicepresidente Confindustria. Presso la sede di Unindustria, via Andrea Nole 206.

- Roma: evento "Piano Casa Italia - Le proposte di Confindustria Assoimmobiliare". Ore 11,00. Partecipano, tra gli altri, Davide Albertini Petroni, presidente di Confindustria Assoimmobiliare; Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Lucia Albano, sottosegretaria di Stato al Ministero dell'Economia e delle Finanze; Presso Palazzo Wedekind.

- Roma: presentazione della Relazione annuale sull'attivita' della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, riferita all'anno 2024. Ore 11,00. Presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio. Anche in streaming.

- Milano: presentazione alla stampa dei risultati della XII edizione del censimento "I Luoghi del Cuore", organizzata dal FAI e da Intesa Sanpaolo. Ore 11,00. Piazza Belgioioso, 1.

- Brescia: assemblea generale 2025 di Confindustria Brescia "Nuovi orizzonti: l'impresa continua". Ore 16,45. Partecipa, tra gli altri, Emanuele Orsini, presidente Confindustria.

Presso Teatro Dis_play, via Caprera 5.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE - Roma: la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra il segretario generale della NATO, Mark Rutte.

Ore 11,00. Palazzo Chigi.

CAMERA 9,00 audizioni Cgil, Cisl, Uil, Ugl; associazioni settore su Ddl prestazioni sanitarie (Affari sociali) 10,00 comunicazioni ministro Lavoro, Marina Elvira Calderone, su sicurezza lavoro (Aula) 13,30 Ddl riordino agevolazioni assistenza complementare (Affari sociali) 13,45 Ddl delega AI (Trasporti e Attivita' produttive riunite) 15,45 Ddl lobbying (Affari costituzionali) 16,00 audizione presidente Regione Lazio, Francesco Rocca, su Ddl costituzionale regione Roma Capitale (Affari costituzionali) SENATO 10,00 Sindacato ispettivo (Aula) 15,00 Question time (Aula) ORGANISMI MONOCAMERALI CAMERA 8,30 audizione ministro Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin (Rischio idrogeologico) 8,30 audizione ministro Economia, Giancarlo Giorgetti (Transizione demografica) ORGANISMI MONOCAMERALI SENATO 13,00 Audizione di Giovanni Liverani, presidente Ania (Banche) ORGANISMI BICAMERALI 8,30 audizione Claudio Eminente, direzione centrale programmazione economica e sviluppo infrastrutture Enac (Insularita') 8,30 audizione Bruno Frattasi, direttore generale Agenzia cybersicurezza nazionale (Antimafia).

