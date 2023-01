Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 12 gennaio -2

FINANZA - Roma: il Tesoro offre in asta BTp a 3 e 7 anni per un importo compreso tra 6 e 7 miliardi di euro. Domande entro le ore 11.

- webinar Columbia Threadneedle Investments 'Outlook 2023 su scenario macro globale'. Ore 12,00.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - Nessun appuntamento in agenda.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.

DATI MACROECONOMICI - Cina: inflazione, dic. Ore 2,30.

- Cina: prezzi alla produzione, dic. Ore 2,30.

- Italia: Istat - Permessi di costruire, III trimestre. Ore 10,00.

- Francoforte: Bce - pubblicazione bollettino economico (senza proiezioni economiche).

- Stati Uniti: inflazione, dic. Ore 14,30.

ECONOMIA - Roma: Il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia, incontra la stampa per fare il punto sulle attivita' spaziali. Ore 10,30. Via del Politecnico snc e in streaming.

- Roma: presentazione del 1 Rapporto Italia Generativa di Fondazione Unipolis. Ore 11,00. Senato della Repubblica, via della Dogana Vecchia 29.

- Roma: cerimonia di inaugurazione dell'Anno Accademico 2022- 2023 della Luiss Guido Carli e conferimento del dottorato Honoris Causa in Management a Ornella Barra. Ore 11,00. Via Pola, 12. Anche in streaming.

- Milano: presentazione della ricerca "Agos Insights. I nuovi consumi sostenibili" realizzata da Agos in collaborazione con Eumetra. Ore 11,00. Le Village by Credit Agricole Milano, corso di Porta Romana 61.

- Milano: conferenza stampa di presentazione della nuova Collezione Panini "Calciatori 2022-2023". Ore 11,30. Sede Lega Serie A, via Rosellini, 4.

- Milano: seminario Confedilizia "Casa e immobili: le novita' per il 2023". Ore 11,30. In streaming.

- Roma: presentazione del Dcpm che approva e avvia le opere essenziali e indifferibili per il Giubileo 2025. Ore 12,30.

Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio.

- Roma: incontro di presentazione del libro "Piu' credito per tutti? 20 anni del fondo di garanzia tra passato, crisi Covid e futuro" a cura di Stefano Cocchieri, Alessandro Messina e Leonardo Nafissi, organizzato da Rcs Studio e Senatore Marco Croatti. Ore 15,30. Partecipa, tra gli altri, Giovanni Sabatini, d.g. Abi. Piazza della Minerva, 38.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE Camera 10,30 Dl aiuti quater (Aula) 12,00 voto finale Dl aiuti quater (Aula) 13,30 audizione ministro Esteri, Antonio Tajani, su diritti umani in Iran e linee di azione del Governo italiano (Esteri) 13,30 audizione ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, su linee programmatiche (Cultura Camera e Senato riunite) 13,30 Dl Ischia (Ambiente e Lavori pubblici) 13,30 question time ministero Ambiente (Attivita' produttive) 13,45 Dlgs attuazione direttiva qualita' acqua potabile (Affari sociali) 14,00 audizione europarlamentari italiani su atti Ue relativi allo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (Trasporti) 15,00 elezione delegazione Assemblea parlamentare Consiglio d'Europa (Aula) Senato 8,30 Incontro con delegazione parlamentare Giappone (Esteri) 9,30 Sindacato ispettivo (Aula) 10,00 Audizioni Antitrust, Garante privacy, Confcommercio, Agrinsieme e Coldiretti su Dlgs tutela Ue consumatori (Industria) 13,30 Seguito comunicazioni programmatiche ministro Cultura (Cultura) 14,00 Seguito comunicazioni programmatiche ministro Salute (Affari Sociali) 15,00 Question time (Aula).

Red-

(RADIOCOR) 11-01-23 19:37:24 (0616) 5 NNNN