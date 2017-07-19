Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 11 settembre

FINANZA - Milano: si conclude la "Euronext Sustainability Week 2025", una settimana di dialogo tra imprese, investitori e istituzioni su crescita sostenibile e innovazione. Alle ore 10,00 il workshop "Enabling Sustainable Business from Leading Players to Suppliers: the Relevant Role of SMEs". Presso Palazzo Mezzanotte.

- Roma: asta del Tesoro di BTp a 3 e 7 anni per un massimo di 4,75 miliardi di euro.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Altea Green Power, Antares Vision, Avio, Cy4gate, Equita, Garofalo Health Care, Gruppo Sol, I Grandi Viaggi, Immsi, Sesa, Tamburi Investment Partners, Toscana Aeroporti, Unidata.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Conference call Unidata. ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Italia: Istat - Esportazioni delle regioni italiane, gennaio- giugno. Ore 10,00.

- Stati Uniti: Sussidi di disoccupazione esistenti, settim.

Ore 14,30.

- Stati Uniti: Richieste di sussidio, settim. Ore 14,30.

- Stati Uniti: CPI (escluso alimentari, energia) m/m, agosto.

Ore 14,30.

- Stati Uniti: CPI m/m, agosto. Ore 14,30.

- Stati Uniti: CPI a/a, agosto. Ore 14,30.

- Stati Uniti: CPI (escluso alimentari, energia) a/a, agosto.

Ore 14,30.

ECONOMIA - Francoforte: Consiglio direttivo della BCE. Riunione di politica monetaria. Segue conferenza.

- Rho (Mi): prosegue Gastech 2025, il piu' importante appuntamento globale per il gas naturale, GNL, idrogeno, tecnologie per il clima e AI nel settore energetico.

Partecipano ministri di tutto il mondo, aziende e importanti istituzioni del settore energetico. Presso Fiera Milano. I lavori terminano domani. - Roma: presentazione della 175esima Indagine Congiunturale di Federmeccanica. Ore 11,00. Presso l'Hotel Nazionale. Piazza Monte Citorio.

- Roma: la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa alla cerimonia del 160esimo anniversario della Fondazione del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera. Ore 11,15.

Presso il centro congressi La Nuvola.

- Perugia: evento "Orizzonti Digitali 2025 - I Volti dell'Intelligenza Artificiale", promosso da Confindustria Umbria. Ore 16,45. Partecipa, tra gli altri, Maurizio Tarquini, direttore generale di Confindustria. Presso Villa del Colle del Cardinale, strada per Sant'Antonio 47, Colle Umberto.

- Roma: il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, riceve il ministro degli Affari Esteri della Repubblica di Turchia, Hakan Fidan. Ore 18,00.

Al termine dell'incontro un punto stampa congiunto. Presso la Farnesina.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 8,30 audizioni ActionAid; Ecco; Centro relazioni con l'Africa della Societa' geografica italiana su relazione attuazione Piano Mattei (Esteri) 9,30 Ddl ratifica accordo Accordo Italia-Bahre su cooperazione cultura e scienza; Ddl ratifica Accordo Italia-Camerun di cooperazione cultura e scienza; Ddl ratifica Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche; Ddl ratifica Accordo Italia-Costa d'Avorio cooperazione migrazione; Ddl ratifica; Ddl ratifica Accordo Italia-Giappone su vacanza-lavoro (Aula) 12,00 informativa urgente ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sulla situazione in Ucraina e Medio Oriente e sulla questione dei dazi (Aula) 13,30 Dpcm flussi; Ddl separazione carriere (Affari costituzionali) 13,30 Dlgs utilizzo impianti sportivi scolastici societa' sportive (Cultura) SENATO 8,30 Audizioni di Confimprese, Assoprofessioni, Confesercenti, Confapi, Anac e Garante Privacy su Ddl concorrenza 2025 (Industria) 9,15 Audizioni su Ddl consulenti ufficio (Giustizia) 9,15 Atti Ue su politica coesione, Fse+, ReArm Europe, paesi sicuri, abbandono importazioni gas russo (Politiche Ue) 10,00 Sindacato ispettivo (Aula) 11,00 Ddl morte medicalmente assistita (Giustizia e Affari Sociali) 15,00 Question time (Aula).

Red-

(RADIOCOR) 08-09-25 19:36:06 (0563) 5 NNNN