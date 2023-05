Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 11 maggio

FINANZA - Roma: asta a medio/lungo termine del Tesoro di BTp a 3, 7 e 20 anni fino a un massimo di 8,75 miliardi. Ore 11,00 termine per la presentazione delle domande.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: A2a, Antares Vision, Aquafil, Ascopiave, Autostrade per l'Italia, Azimut, Banca Generali, Banca Ifis, BFF Bank, Bialetti Industrie, Biesse, d'Amico International Shipping, Datalogic, DeA Capital, De Longhi, doValue, Enav, Equita Group, Erg, Esprinet, FNM, Gefran, Geox, GVS, illimity Bank, Iren, Italian Exhibition Group, Mediobanca, Philogen, Pininfarina, Pirelli, Prysmian, Rai Way, Recordati, Sabaf, Sanlorenzo, Seco, Sit, Technogym, TXT e- solutions, Unipol, UnipolSai, Webuild, WIIT.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Conference call Telecom Italia. Ore 11,00.

- Conference call Mediobanca. Ore 15,00.

- Conference call Sanlorenzo. Ore 17,00.

- Conference call Pirelli. Ore 18,30.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Viadana (Mn): assemblea ordinaria e straordinaria Caleffi.

Ore14,00. Parte ordinaria: bilancio al 31/12/2022, nomina dei componenti e presidente cda. Parte straordinaria: modifiche statutarie. Via Belfiore, 24.

DATI MACROECONOMICI - Cina: M2 a/a, aprile. Ore 00,00.

- Cina: Finanza sociale aggregata (flusso), aprile. Ore 00,00.

- Cina: Nuovi prestiti bancari (flusso), aprile. Ore 00,00.

- Cina: Inflazione a/a, aprile. Ore 3,30.

- Cina: Prezzi alla produzione a/a, aprile. Ore 3,30.

- Cina: Inflazione m/m, aprile. Ore 3,30.

- Stati Uniti: Richieste di sussidio settim. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Sussidi di disoccupazione esistenti, settim.

Ore 14,30.

- Stati Uniti: Prezzi alla produzione m/m, aprile. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Prezzi alla produzione (escl. alimentari, energia) m/m, aprile. Ore 14,30.

ECONOMIA - Milano: si concude "TuttoFood", piattaforma internazionale e innovativa per il settore agroalimentare. Fiera Milano-Rho.

- Milano: prosegue 'Lamiera', manifestazione internazionale dedicata all'industria delle macchine utensili per la deformazione e taglio della lamiera e delle tecnologie innovative legate al comparto, promossa da UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE. Fiera Milano-Rho. La manifestazione termina il 13 maggio.

- Milano: prosegue la prima edizione di "MIND Innovation Week", organizzato da Lendlease, in collaborazione con Arexpo.

Termina il 13 maggio.

- Roma: si conclude il Forum Fuels Mobility "Trasporti: tra ambiente e sicurezza energetica", promosso da BFWE in collaborazione con Assogasliquidi-Federchimica, Assopetroli- Assoenergia e Unem. Ore 9,00. Gazometro Eni, l. Anche in streaming.

- Milano: convegno di presentazione dei risultati della Ricerca 2023 dell'Osservatorio HR Innovation Practice, promosso dalla School of Management del Politecnico di Milano "Vita, lavoro, felicita': disegnare una nuova relazione tra organizzazione e persone". Ore 9,30. Via Durando, 10.

- Milano: evento "Made in Italy: nuovi scenari per le imprese", organizzato dai Giovani Imprenditori Confindustria e TeamSystem. Ore 9,30. Partecipa, tra gli altri, Riccardo Di Stefano, vice presidente Confindustria e presidente G.I. di Confindustria. Assolombarda. Anche in streaming.

- Torino: evento Confindustria Piemonte "50 anni per l'industria piemontese verso il futuro". Ore 9,30.

Partecipano, tra gli altri, Carlo Bonomi, presidente Confindustria; Daniela Santanche', ministro del turismo; Adolfo Urso, ministro delle imprese e del made in Italy; Paolo Zangrillo, ministro per la pubblica amministrazione; Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica. Via Ancona, 11/a.

- Milano: conferenza di presentazione della ricerca annuale Diversity Media Report 2023, realizzata da Fondazione Diversity con l'Osservatorio di Pavia e 2B Research e presentazione della nuova edizione dei Diversity Media Awards.

Ore 11,00. Palazzo Marino.

- Roma: prende il via la terza edizione degli Stati Generali della Natalita'; iniziativa ideata e promossa dalla Fondazione per la natalita'. Ore 8,30. Partecipano, tra gli altri, il Giancarlo Giorgetti, ministro dell'economia e delle finanze (videocollegamento); Francesco Lollobrigida, ministro dell'agricoltura; Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili. Antonio Tajani, ministri e ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nel governo. Auditorium della Conciliazione.

Termina domani.

- webinar Randstad per la presentazione dell'indagine Randstad Employer Brand Research 2023 e premiazione del vincitore del Randstad Employer Brand 2023. Ore 17,00.

- Milano: evento AISOM per la premiazione dei vincitori del "Premio Innovazione AISOM". Ore 17,00. Sede Azimut.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE Camera 9,00 Audizioni esperti su Ddl fisco (Finanze) 10,00 Audizione Confindustria su Ddl fisco (Finanze) 11,00 Dl bollette (Finanze e Affari sociali).

