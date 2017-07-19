Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 10 settembre

FINANZA - Roma: asta di BTp a 3, 7 e 50 anni per un importo complessivo fino a 7,75 miliardi. Ore 11,00 termine per la presentazione delle domande.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Altea Green Power, Avio, B&C Speakers, Cy4Gate, El.En., Equita Group, FNM, Garofalo Health Care, Immsi, Orsero, Sol, Sys-Dat, Toscana Aeroporti, Unidata.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Conference call FNM. - Conference call Sys-Dat.

- Conference call Unidata.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.

DATI MACROECONOMICI - Germania: Ipca a/a finale, agosto prel. Ore 8,00.

- Germania: Ipca m/m finale, agosto prel. Ore 8,00.

- Germania: Cpi m/m finale, agosto prel. Ore 8,00.

- Germania: Cpi a/a finale, agosto prel. Ore 8,00.

- Spagna: Produzione industriale a/a, luglio. Ore 9,00.

- Italia: Istat - Produzione industriale, luglio. Ore 10,00.

- Cina: M2 a/a, agosto. Ore 10,00.

- Cina: Finanza sociale aggregata (flusso), agosto. Ore 10,00.

- Cina: Nuovi prestiti bancari (flusso), agosto. Ore 10,00.

- Italia: Istat - Nota sull'andamento dell'economia italiana, luglio e agosto. Ore 11,00. - Stati Uniti: Richieste di sussidio settim. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Sussidi di disoccupazione esistenti settim.

Ore 14,30.

- Stati Uniti: Ppi m/m, agosto. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Ppi (escl. alimentari, energia) m/m, agosto.

Ore 14,30.

- Stati Uniti: Vendite di case esistenti (mln ann.), agosto.

Ore 16,00.

ECONOMIA - Berlino (Germania): riunione del Consiglio direttivo della Bce sulla politica monetaria (seconda giornata).

- Milano: seconda edizione del "Pambianco BIP Real Estate Summit". Ore 9,00. In streaming.

- Milano: presentazione Anteprima digitale "Rapporto Coop 2026", consumi e stili di vita degli Italiani di oggi e di domani.

Ore 11,00. Presso Step FuturAbility, piazza Olivetti 1.

- Milano: cerimonia di firma dell'accordo tra l'Universita' di Milano-Bicocca, Fondazione Bicocca e la King Abdullah University of Science and Technology - Kaust (Universita' in Arabia Saudita). Ore 12,00. Presso l'auditorium del Bicocca Pavilion presso BiM, via Piero e Alberto Pirelli 10.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 13,30 audizione commissario alloggi universitari, Manuela Manenti, su attuazione missione Pnrr housing universitario (Cultura) 13,45 audizioni Mps; Generali su dinamiche pil 1992-2025 (Attivita' produttive) 14,05 audizioni Orange Fiber; Solo moda sostenibile su normativa Ue tessile (Attivita' produttive) 14,00 audizione presidente Figc, Giovanni Malago', sulla crisi e prospettive calcio italiano (Cultura) SENATO 9,00 Audizioni di Aoi, Link 2007 e Cini su stato attuazione Piano Mattei (Esteri) 9,00 e 14,00 Ddl Rendiconto 2025 e Ddl Assestamento 2026 (Bilancio) 9,15 Audizioni su Ddl rilascio immobili (Giustizia) 9,15 Ddl partecipazione popolare societa' sportive (Cultura) 10,00 Ddl legge elettorale (Aula).

Red-

(RADIOCOR) 07-09-26 19:33:44 (0504) 5 NNNN