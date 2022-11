Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 10 novembre -2

FINANZA - Roma: asta di BoT annuali per 5,5 miliardi. Ore 11 termine per la presentazione delle domande.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: A2a, Aeffe, Alerion, Atlantia, Banca Ifis, Banca Mps, Bff Bank, Bialetti Industrie, Carel Industries, Cellularline, Credem, d'Amico International Shipping, Datalogic, Dea Capital, De Longhi, doValue, Equita, Esprinet, Fnm, Fullsix, Gefran, Giglio Group, Illimity Bank, Il Sole 24Ore, Mondadori, Nexi, The Italian Sea Group, Orsero, Poste Italiane, Prysmian, Rai Way, Rcs Mediagroup, Sabaf, Saes Getters, Seco, Sol, Tinexta, Tod's, Unieuro, Unipol, Unipolsai, Webuild, Wiit.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - conference call Telecom Italia. Ore 11,00.

- conference call Generali. Ore 12,00.

- conference call Nexi. Ore 13,30.

- conference call d'Amico International Shipping. Ore 14,00.

- conference call Poste Italiane. Ore 14,00.

- conference call Snam. Ore 14,30.

- conference call Bff Bank. Ore 15,00.

- conference call Banca Ifis. Ore 16,00. - conference call Sabaf. Ore 16,00.

- conference call Rai Way. Ore 17,30.

- conference call Tod's. Ore 18,00.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.

DATI MACROECONOMICI - Italia: Istat - produzione industriale, settembre. Ore 10,00.

- Italia: Istat - nota mensile sull'andamento dell'economia italiana, ottobre. Ore 11,00.

- Francoforte: Bce - pubblicazione bollettino economico (senza proiezioni economiche) - Stati Uniti: Richieste di sussidio, settim.. Ore 13,30.

- Stati Uniti: inflazione, ottobre. Ore 14,30.

ECONOMIA - Milano: prende il via 'Eicma 2022', Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori. Fieramilano Rho. La manifestazione prosegue fino al 13 novembre.

- Milano: presentazione della IV edizione dello Smart Building Report "Efficienza energetica e trasformazione digitale nel settore degli edifici", redatto dall'Energy&Strategy della School of Management del Politecnico di Milano. Ore 9,30. Campus Bovisa, via Lambruschini 4. Anche in streaming.

- evento digitale del Sole 24 Ore "Investire in Milano.

Il grande sviluppo del capoluogo lombardo" per analizzare i progetti e gli investimenti che hanno preso piede nel 2022 a Milano ma soprattutto per scoprire come gli operatori del settore guardano a un futuro sempre piu' influenzato da tensioni internazionali e difficolta' condizionate dall'elevata inflazione. Ore 10,00.

- webinar "ANFIA DrivESG Transition: un network per imprese sostenibili". Ore 10,30.

- Roma: assemblea Fipe-Confcommercio "Oltre la crisi. I pubblici esercizi alla ricerca di modelli sostenibili".

Ore 10,30. Partecipano, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro alle Imprese e Made in Italy; Massimiliano Fedriga, presidente Regione Friuli Venezia Giulia e presidente Conferenza delle Regioni; Carlo Sangalli, presidente Confcommercio. Camera di Commercio, Piazza di Pietra.

- Milano: incontro di Intesa Sanpaolo "Le piccole imprese nel nuovo scenario economico. Interventi e proposte di Intesa Sanpaolo per artigiani, commercianti e albergatori". Ore 11,00. Via A. Manzoni, 16A.

- Roma: incontro con Katia da Ros, vice presidente di Confindustria per l'Ambiente, la Sostenibilita' e la Cultura, sulle tematiche inerenti la nuova proposta di Regolamento UE sugli imballaggi. Ore 15,00. Associazione Stampa Estera, via dell'Umilta' 83/c.

- Lecco: "Energia, prezzi e domanda: tripla sfida per le trafilerie", siderweb presenta l'analisi del comparto siderurgico. Ore 15,00. Camera di Commercio di Como- Lecco, via Tonale 28/30.

Roma: convegno Previndai "Una finestra sul futuro". Ore 15,30. Partecipa, tra gli altri, Carlo Bonomi, presidente Confindustria. Hotel St. Regis, via Vittorio Emanuele Orlando 3.

- Milano: evento Bracco Group per l'inaugurazione dell'installazione The Beauty of Imaging. Ore 17,00.

Presso STEP FuturAbility District di Milano, piazza Adriano Olivetti, 1.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE Camera 9,30 Dl aiuti ter (Aula) 15,00 Dl aiuti ter (Aula) Senato 10,30 Elezione Uffici presidenza (I-II-V-VII-VIII-IX Commissione) 12,00 Elezione Uffici presidenza (III-IV-VI-X Commissione).

