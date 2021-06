Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 10 giugno

La giornata degli eventi finanziari vede svolgersi la conferenza Financial Times "FT Managing Assets for Insures", a cui partecipa Philippe Donnet, a.d. Assicurazioni Generali, e l'incontro stampa Banca Akros Gruppo BPM su "La sfida della crescita sostenibile: idee e capitali per creare valore" con Giuseppe Castagna, a.d. Banco BPM, e Emanuele Orsini, vice presidente Confindustria per il Credito, la Finanza e il Fisco. Si tiene inoltre la presentazione del Piano Strategico "Our Omni-Journey to 2026" di Unieuro. Sul fronte societario si tengono le assemblee degli azionisti di Eems e La Doria per l'approvazione dei bilanci 2020. Tra gli avvenimenti economici, a Roma si apre il Congresso Nazionale 2021 "Future Respect - imprese sostenibili, pratiche a confronto", mentre in streaming si tiene l'evento "Quale fisco per il futuro: obiettivo riforma", organizzato da Il Sole 24 Ore. Tra i dati macro attesi, la produzione industriale in aprile in Italia e Francia e le esportazioni delle Regioni italiane nel primo trimestre, dagli Stati Uniti l'inflazione a maggio, mentre per l'Eurozona riunione a Amsterdam del Consiglio direttivo della Bce.

Red-

(RADIOCOR) 09-06-21 19:27:55 (0663) 5 NNNN