Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Economia e finanza: gli avvenimenti di DOMENICA 7 settembre

            ECONOMIA - Cernobbio (Co): si conclude la 51ma edizione del Forum "Scenario di oggi e di domani per le strategie competitive", organizzato da TEHA. Ore 8,45. Presso Villa d'Este. - Milano: prende il via la celebrazione dei 50 anni di storia di NeroGiardini. Ore 18,30. Presso Palazzo NeroGiardini, corso Venezia 9. L'evento si conclude domani.

            Red-

            (RADIOCOR) 04-09-25 19:34:07 (0654) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.