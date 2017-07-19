Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Radiocor › Finanza
Economia e finanza: gli avvenimenti di DOMENICA 7 settembre
ECONOMIA - Cernobbio (Co): si conclude la 51ma edizione del Forum "Scenario di oggi e di domani per le strategie competitive", organizzato da TEHA. Ore 8,45. Presso Villa d'Este. - Milano: prende il via la celebrazione dei 50 anni di storia di NeroGiardini. Ore 18,30. Presso Palazzo NeroGiardini, corso Venezia 9. L'evento si conclude domani.
