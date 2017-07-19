Economia e finanza: gli avvenimenti di DOMENICA 23 agosto
ECONOMIA - Rimini: prosegue la 47ma edizione del Meeting di Rimini "L'amor che move il sole e l'altre stelle", organizzata dalla Fondazione Meeting di Rimini con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Regione Emilia Romagna e del Comune di Rimini. Alle ore 11,00, presso l'Auditorium Intesa Sanpaolo D3, viene celebrata la Santa Messa. Partecipa, tra gli altri, il Card. Matteo Maria Zuppi, presidente Cei. A seguire alle ore 15,00, presso l'Auditorium Intesa Sanpaolo D3, evento "Una vita che brucia. Il cristianesimo e l'attrattiva dei testimoni". Partecipa, tra gli altri, il Card. Matteo Maria Zuppi, presidente Cei.
Presso la Fiera. La rassegna si conclude il 26 agosto.
Red-
(RADIOCOR) 20-08-26 19:34:21 (0521) 5 NNNN