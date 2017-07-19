Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Radiocor › Finanza
Economia e finanza: gli avvenimenti di DOMENICA 15 febbraio
ECONOMIA Rimini: si apre l'XI edizione di "Beer&Food Attraction 2026", il salone organizzato da Italian Exhibition Group dedicato a birre, bevande, food e tendenze per l'Out of Home. Alla manifestazione partecipa e rinnova il patrocinio, AssoBirra, l'Associazione piu' rappresentativa del settore birrario in Italia. Il salone si chiude il 17 febbraio.
Red-
(RADIOCOR) 12-02-26 19:31:48 (0677) 5 NNNN