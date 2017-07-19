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            Notizie Radiocor

            Economia e finanza: gli avvenimenti della settimana

            MARTEDI' 2 giugno ----------------- FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.

            RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: nessun appuntamento in agenda.

            INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

            ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Gran Bretagna: Credito al consumo, aprile. Ore 10,30.

            - Eurozona: CPI a/a stima flash, maggio. Ore 11,00.

            - Eurozona: CPI ex energia e alim. non lav. a/a flash, maggio.

            Ore 11,00. ECONOMIA - Nessun appuntamento in agenda.

            Red-

            (RADIOCOR) 29-05-26 19:32:51 (0670) 5 NNNN

              


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