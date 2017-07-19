Economia e finanza: gli avvenimenti della settimana
MARTEDI' 2 giugno ----------------- FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: nessun appuntamento in agenda.
INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.
ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Gran Bretagna: Credito al consumo, aprile. Ore 10,30.
- Eurozona: CPI a/a stima flash, maggio. Ore 11,00.
- Eurozona: CPI ex energia e alim. non lav. a/a flash, maggio.
Ore 11,00. ECONOMIA - Nessun appuntamento in agenda.
Red-
(RADIOCOR) 29-05-26 19:32:51 (0670) 5 NNNN