Economia e finanza: gli avvenimenti della settimana

MERCOLEDI' 3 maggio FINANZA - Conference call Lufthansa Group per la presentazione dei risultati. Ore 11,30.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Ariston, Leonardo, Poste Italiane, Safilo, Sit, Stellantis.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Conference call Leonardo. Ore 18,30.

- Conference call Enel. Ore 18,00.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Padova: assemblea SIT. Ore 10,30. Per bilancio al 31/12/22, nomina cda e collegio sindacale. Viale dell'Industria, 31/33.

- Milano: assemblea Saipem. Ore 11,00. Per bilancio al 31/12/22, nomina collegio sindacale.

DATI MACROECONOMICI - Italia: Istat - occupati e disoccupati, marzo. Ore 10.

- Eurozona: Tasso di disoccupazione, marzo. Ore 11,00. - Stati Uniti: Nuovi occupati, stima ADP, aprile. Ore 14,15.

- Stati Uniti: Markit PMI Composito finale, aprile. Ore 15,45.

- Stati Uniti: Markit PMI Servizi finale, aprile. Ore 15,45. - Stati Uniti: Indice ISM non manifatturiero composito, aprile. Ore 16,00. ECONOMIA - Milano: conferenza stampa Decathlon Italia per la celebrazione dei 30 anni in Italia. Ore 9,15. Via Tortona, 27.

- Roma: incontro Luiss Guido Carli per celebrare la memoria di Jean-Paul Fitoussi, economista francese scomparso prematuramente lo scorso anno. Ore 9,30. Partecipano, tra gli altri, Stefano Micossi, Assonime; Corrado Passera, a.d.

Illimity; Pier Carlo Padoan, presidente UniCredit; Giovanni Lo Storto, d.g. Universita' Luiss Guido Carli. Viale Romania, 32.

- Milano: PwC Italia organizza 'Evento Osservatorio Donne e Moda 2023'. Ore 9,30. Piazza G. Tomasi di Lampedusa. Spazio Lineapelle.

- Roma: evento del Sole 24 Ore "Trasporti: nel cuore dell'economia". Ore 10,00. Partecipano, tra gli altri, Marco Troncone, a.d. ADR; Giampiero Massolo, presidente Mundys; Diego Cattoni, presidente Aiscat; Edoardo Valente, presidente Anas; Luigi Legnani, presidente Fercargo; Giuseppe Rizzi, d.g. Fermerci; Anna Donati, presidente e a.d. Roma Mobilita'; Mario Mattioli, presidente Confitarma; Stefano Messina, presidente Assarmatori; Fabio Lazzerini, a.d. e d.g. ITA Airways; Angela Natale, presidente Boeing Italia e Managing Director Sud Europa; Fabrizio Favara, Chief Strategy Officer Gruppo FS Italiane; Aeroporto di Fiumicino Terminal 5.

- Milano: convegno Osservatorio Smart City PoliMi "Smart City: andare oltre la Terra di Mezzo". Ore 10,00. Via Durando, 10. - Ginevra: si conclude il convegno "The Growth Summit 2023 - Jobs and Opportunity for All". Ore 9,00. Sede del World Economic Forum.

- Roma: presentazione del progetto "Ci vediamo a Corviale", in collaborazione con Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia e Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecita' Iapb Italia Onlus. Ore 11,00. Partecipano, tra gli altri, Leonardo Maria Del Vecchio, pPresidente Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia; Giovanni Malago', Presidente del Coni; Marcello Gemmato, sottosegretario di Stato per la Salute. Via Marino Mazzacurati, 76. Centro Polivalente Nicoletta Campanella.

- Milano: The European House Ambrosetti presenta la 7ma edizione del Forum 'La roadmap del futuro per il food&beverage, quali evoluzioni e quali sfide per i prossimi anni. Ore 11,30. Piazza Citta' di Lombardia, 1.

- Brescia: XXII edizione di IMW - Innovation Makes Wonders, organizzato dai Giovani Imprenditori di Confindustria Brescia. Ore 16,30. Corso Giuseppe Zanardelli 9/a.

- Roma: Aspenia Talk "Noi Italiani. Forza e debolezza di un Paese incompiuto" e presentazione del numero 100 della rivista Aspen Institute Italia edita dal Gruppo Sole 24. Ore 17,30. Largo San Pancrazio, 1/2.

- Milano: evento "Potere" ed "Interessi" nella grande impresa azionaria, organizzato da The Adam Smith Society.Ore 17,30. Partecipa, tra gli altri, Antonio Patuelli, presidente Abi. Via Formentini, 10. Spazio Brera.

