Economia e finanza: gli avvenimenti della settimana
MARTEDI' 3 marzo ---------------- FINANZA - Tavola rotonda "Global Investment Returns Yearbook 2026" di Ubs. Ore 9,00. In streaming.
- Milano: si apre il 130esimo Consiglio Nazionale della Fabi, la Federazione autonoma dei bancari italiani "Next generation bank.
Come eravamo, come siamo, come saremo. I cambiamenti nelle banche nell'era digitale". Ore 13,45. Presso gli East End Studios. I lavori terminano il 5 marzo.
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Ariston Group, Banco Bpm, FinecoBank, Italgas.
INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Conference call Ariston Group.
- Conference call Lottomatica Group.
ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Giappone: Tasso di disoccupazione, gennaio. Ore 0,30.
- Giappone: Job to applicant ratio, gennaio. Ore 0,30.
- Italia: IPCA a/a prelim. Febbraio. Ore 11,00.
- Italia: Istat - Prezzi al consumo, febbraio. Ore 11,00.
- Italia: IPCA m/m prelim. Febbraio. Ore 11,00.
- Eurozona: CPI a/a stima flash, febbraio. Ore 11,00.
- Eurozona: CPI ex energia e alim. non lav. a/a flash, febbraio.
Ore 11,00.
ECONOMIA - Milano: presentazione della ricerca "La Space Economy italiana nel post Pnrr: la sfida della valorizzazione", a cura dell'Osservatorio Space Economy del Politecnico di Milano.
Ore 9,30. Via Giovanni Durando, 10. Anche in streaming.
- Roma: il Gruppo FS partecipa al "Premio Film Impresa", progetto ideato e organizzato da Unindustria con il supporto di Confindustria, per valorizzare cortometraggi e documentari che raccontano la cultura d'impresa. Ore 9,30. Partecipa, tra gli altri, Giampaolo Letta, presidente del Premio Film Impresa.
Presso il Cinema Quattro Fontane.
- Milano: "Anima e' previdente", il workshop annuale organizzato da Anima Sgr, dedicato alla previdenza complementare e ai fondi pensione. Ore 10,00. Presso il Teatro Lirico Giorgio Gaber.
- Prato: presentazione del Rapporto Esportare la Dolce Vita "Il potenziale del Made in Italy nel panorama internazionale", organizzato da Confindustria e Confindustria Toscana Nord.
Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, Barbara Cimmino, vicepresidente di Confindustria per l'Export e l'Attrazione degli Investimenti.
Presso il Museo del Tessuto, via Puccetti 3.
- Roma: incontro "Voto alle donne. La democrazia italiana compie ottant'anni". Ore 18,00. Partecipa, tra gli altri, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Presso l'Accademia della Scherma, Parco del Foro Italico.
