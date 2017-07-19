Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Economia e finanza: gli avvenimenti della settimana

            MARTEDI' 3 marzo ---------------- FINANZA - Tavola rotonda "Global Investment Returns Yearbook 2026" di Ubs. Ore 9,00. In streaming.

            - Milano: si apre il 130esimo Consiglio Nazionale della Fabi, la Federazione autonoma dei bancari italiani "Next generation bank.

            Come eravamo, come siamo, come saremo. I cambiamenti nelle banche nell'era digitale". Ore 13,45. Presso gli East End Studios. I lavori terminano il 5 marzo.

            RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Ariston Group, Banco Bpm, FinecoBank, Italgas.

            INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Conference call Ariston Group.

            - Conference call Lottomatica Group.

            ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Giappone: Tasso di disoccupazione, gennaio. Ore 0,30.

            - Giappone: Job to applicant ratio, gennaio. Ore 0,30.

            - Italia: IPCA a/a prelim. Febbraio. Ore 11,00.

            - Italia: Istat - Prezzi al consumo, febbraio. Ore 11,00.

            - Italia: IPCA m/m prelim. Febbraio. Ore 11,00.

            - Eurozona: CPI a/a stima flash, febbraio. Ore 11,00.

            - Eurozona: CPI ex energia e alim. non lav. a/a flash, febbraio.

            Ore 11,00.

            ECONOMIA - Milano: presentazione della ricerca "La Space Economy italiana nel post Pnrr: la sfida della valorizzazione", a cura dell'Osservatorio Space Economy del Politecnico di Milano.

            Ore 9,30. Via Giovanni Durando, 10. Anche in streaming.

            - Roma: il Gruppo FS partecipa al "Premio Film Impresa", progetto ideato e organizzato da Unindustria con il supporto di Confindustria, per valorizzare cortometraggi e documentari che raccontano la cultura d'impresa. Ore 9,30. Partecipa, tra gli altri, Giampaolo Letta, presidente del Premio Film Impresa.

            Presso il Cinema Quattro Fontane.

            - Milano: "Anima e' previdente", il workshop annuale organizzato da Anima Sgr, dedicato alla previdenza complementare e ai fondi pensione. Ore 10,00. Presso il Teatro Lirico Giorgio Gaber.

            - Prato: presentazione del Rapporto Esportare la Dolce Vita "Il potenziale del Made in Italy nel panorama internazionale", organizzato da Confindustria e Confindustria Toscana Nord.

            Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, Barbara Cimmino, vicepresidente di Confindustria per l'Export e l'Attrazione degli Investimenti.

            Presso il Museo del Tessuto, via Puccetti 3.

            - Roma: incontro "Voto alle donne. La democrazia italiana compie ottant'anni". Ore 18,00. Partecipa, tra gli altri, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Presso l'Accademia della Scherma, Parco del Foro Italico.

            Red-

            (RADIOCOR) 27-02-26 19:35:51 (0686) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.