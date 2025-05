Economia e finanza: gli avvenimenti della settimana

MARTEDI' 6 maggio ----------------- FINANZA - Milano: presentazione dell'Innovation Plan di Snam.

Ore 15,00. Presso Meet Digital Culture Center, viale Vittorio Veneto 2.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Amplifon, Anima, Banca Popolare di Sondrio, Diasorin, Edison, Ferrari, Fineco, Intesa Sanpaolo, Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ, Italgas, Lottomatica, Philogen.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Conference call Ferrari. Ore 15,00.

- Conference call Amplifon. Ore 15,00.

- Conference call Banca Popolare di Sondrio. Ore 18,00.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Calderara di Reno (Bo): assemblea ordinaria e straordinaria Datalogic. Ore 10,00. Parte ordinaria: bilancio al 31/12/24, destinazione risultato di esercizio, nomina collegio sindacale. Parte straordinaria: modifiche statutarie. Via Candini, 2.

- Lussemburgo: assemblea ordinaria e straordinaria Tenaris. Ore 10,00. Parte ordinaria: bilancio al 31/12/24, destinazione risultato di esercizio, distribuzione dividendo, nomina cda. Parte straordinaria: annullamento azioni ordinarie in portafoglio e conseguente riduzione del capitale sociale. Boulevard Royal 26.

- Milano: assemblea FNM per bilancio al 31/12/24, destinazione risultato d'esercizio, nomina consigliere di amministrazione. Ore 15,00. Piazzale Cadorna, 14.

DATI MACROECONOMICI - Cina: PMI servizi - Caixin, aprile. Ore 3,45.

- Francia: Produzione industriale m/m, marzo. Ore 8,45.

- Italia: PMI servizi, aprile. Ore 9,45.

- Francia: PMI servizi finale, aprile. Ore 9,50.

- Germania: PMI servizi finale, aprile. Ore 9,55.

- Eurozona: PMI servizi finale, aprile. Ore 10,00.

- Eurozona: PMI composito finale, aprile. Ore 10,00.

- Gran Bretagna: PMI servizi finale, aprile. Ore 10,30.

- Eurozona: PPI a/a, marzo. Ore 11,00.

- Stati Uniti: Bilancia commerciale, marzo. Ore 14,30.

ECONOMIA - Milano: prosegue la 58esima Riunione annuale della Banca Asiatica di Sviluppo "Condividere l'esperienza, costruire il futuro", evento organizzato dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Alle ore 9,00 tavola rotonda sul tema "Cross-Border Payment Rails - from Infrastructure Roll- Out to a Smooth Customer Journey", con il governatore di Bankitalia, Fabio Panetta. Alle ore 11,00 presentazione del rapporto sulla digitalizzazione. Alle ore 14,30, Governors' seminar: Cross-border Collaboration for Future Resilience. Presso l'Allianz MiCo-Milano Convention Center. I lavori terminano domani.

- Rho (Mi): cerimonia inaugurale di "Lamiera", manifestazione internazionale dedicata alle macchine e tecnologie per il taglio e la lavorazione della lamiera, promossa da Ucimu-Sistemi per Produrre. Ore 10,30.

Presso Fiera Milano.

- Roma: seconda edizione "Next Gen Days", organizzata da Confindustria, Luiss e Osservatorio Imprese Estere. Ore 15,00. Partecipa, tra gli altri, Barbara Cimmino, vicepresidente di Confindustria per l'Export e l'Attrazione degli Investimenti. Presso Campus Luiss, via Panama 25.

