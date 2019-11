Economia e finanza: gli avvenimenti della settimana -6

GIOVEDI' 21 novembre -------------------- ECONOMIA - Milano: incontro Aruba e Gruppo 24 Ore "Il cloud, una nuvola di opportunita' per le imprese". Ore 9,30. Via Monte Rosa, 91

- Milano: incontro organizzato da Generali "Sostenibilita': dalle parole ai fatti. L'Azione di sostenibilita' e la nuova offerta assicurativa di Generali Italia". Ore 9,30. Partecipa, tra gli altri, Marco Sesana, Country Manager & Ceo di Generali Italia e Global Business Lines. Presso Ristorante Alessandro Borghese, Il lusso delle semplicita', via Belisario, 3

- Milano: presentazione del terzo Water Management Report, redatto dall'Energy&Strategy Group della School of Management e dedicato all'innovazione tecnologica, al riuso e all'economia circolare nelle filiere dell'acqua in Italia. ore 9,30. Politecnico di Milano, Via Lambruschini 4 Edificio BL28

- Milano: evento Gruppo Fileni "Il Mondo che vorrei - scegliere la sostenibilita' e l'economia circolare", confronto tra mondo dei retailers e studenti dell'Universita' di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Ore 10,00. Presso Fondazione Catella, Via Gaetano De Castilla, 28

- - Milano: seconda edizione di "United States of Podcast", . Ore 10,00. Presso Santeria Social Club, viale Toscana, 31

- Milano: "Occupazione, fiscalita', territorio: quale futuro?". Presentazione del primo report sul gioco della Cgia Mestre. Analisi e criticita' degli interventi normativi in materia. Focus sulla Regione Lombardia. Doria Grand Hotel, Viale Andrea Doria, 22

- Milano: conferenza stampa Unioncamere Lombardia/Explora "Big Data per il turismo: la Lombardia c'e'". Ore 11,00. Via Ercole Oldofredi, 23

- Milano: incontro organizzato da Microsoft per annunciare una nuova collaborazione tra Microsoft e Confindustria nell'ambito dell'iniziativa Ambizione Italia e per presentare il progetto "Ambizione Italia per le PMI: storie di innovazione digitale e Made-in-Italy". Ore 16,00. Microsoft House, Viale Pasubio, 21

- Torino: incontro organizzato da Cdp e Gruppo 24 Ore "L'impresa che vince nel mondo. Torino nel futuro". Ore 9,00. Centro Congressi Unione Industriale di Torino, Via Vela, 17

- Trieste: "Belt and Road Summit: Successfull Business in the way ahead", organizzato in collaborazione con il China Development Institute. Stazione Marittima. - Bologna: conferenza stampa organizzata da APC Associazione Produttori Caravan e Camper "Rapporto Regionale sul turismo in liberta' in camper e caravan in Emilia Romagna". Ore 11,00. Presso Regione Emilia Romagna, viale Aldo Moro, 52

- Bologna: Cerimonia Premiazione Bestinflexo 2019. Ore 19,30. Partecipa, tra gli altri, Vincenzo Boccia, Presidente Confindustria. Savoia Hotel Regency, Via del Pilastro, 2

- Arezzo: si concludono i lavori dell'Assemblea annuale Anci. Ore 9,00. Partecipano, tra gli altri, il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri; Luigi Gubitosi, a.d. Tim. - Roma: Conferenza internazionale sulle implicazioni etiche e giuridiche dell'intelligenza Artificiale, organizzata dalla Fondazione Leonardo-Civilta' delle Macchine. Ore 9,30. Partecipano, tra gli altri, Alessandro Profumo, A.d. Leonardo; Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio. Presso Palazzo Montecitorio, Camera dei deputati, Piazza del Parlamento, 25

- Roma: Congresso Confprofessioni "Ritorno al futuro". Ore 10,00. Viale Manzoni, 1

- Roma: convegno 'Intelligenza artificale: ultima chiamata. Il sistema Italia alla prova del futuro". Ore 18,00. Partecipa, tra gli altri, Alessio Rossi, Vice Presidente Confindustria e Presidente P.I. di Confindustria. Palazzo Besso, Largo di Torre Argentina, 11.

