Economia e finanza: gli avvenimenti della settimana -6

DOMENICA 18 gennaio ------------------- ECONOMIA - Rimini: prosegue la fiera "Sigep World 2026", evento di riferimento per l'intera community del Foodservice, organizzata da Italian Exhibition Group. Presso il quartiere fieristico.
La manifestazione si conclude il 20 gennaio.
- Milano: prosegue la Milano Fashion Week, realizzata con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Agenzia Ice e Comune di Milano. La manifestazione si conclude il 20 gennaio. - Vicenza: prosegue "VicenzaOro | The Jewellery Boutique Show", prima vetrina per l'alta gioielleria nel calendario fieristico internazionale, organizzata da Italian Exhibition Group.
Presso il quartiere fieristico. La manifestazione si conclude il 20 gennaio.
POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE - Seul (Corea del Sud): la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in visita nella Repubblica di Corea.
