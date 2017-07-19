Dati
            Notizie Radiocor

            Economia e finanza: gli avvenimenti della settimana -6-

            DOMENICA 18 gennaio ------------------- ECONOMIA - Rimini: prosegue la fiera "Sigep World 2026", evento di riferimento per l'intera community del Foodservice, organizzata da Italian Exhibition Group. Presso il quartiere fieristico.

            La manifestazione si conclude il 20 gennaio.

            - Milano: prosegue la Milano Fashion Week, realizzata con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Agenzia Ice e Comune di Milano. La manifestazione si conclude il 20 gennaio. - Vicenza: prosegue "VicenzaOro | The Jewellery Boutique Show", prima vetrina per l'alta gioielleria nel calendario fieristico internazionale, organizzata da Italian Exhibition Group.

            Presso il quartiere fieristico. La manifestazione si conclude il 20 gennaio.

            POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE - Seul (Corea del Sud): la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in visita nella Repubblica di Corea.

            Red-

            (RADIOCOR) 09-01-26 19:35:13 (0699) 5 NNNN

              


