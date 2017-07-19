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            Economia e finanza: gli avvenimenti della settimana -5-

            DOMENICA 19 luglio ------------------ ECONOMIA - Carrara: festa nazionale delle Politiche Industriali "Re- industrializzare l'Italia. Dialogo con lavoro e imprese verso il Libro Bianco del PD", nell'ambito della Festa dell'Unita' 2026 di Massa-Carrara, organizzata dal Partito Democratico.

            Ore 18,30. Partecipa, tra gli altri, Lucia Aleotti, vicepresidente di Confindustria per il Centro Studi. Presso Bonascola, Ca' Michele, via Perla 2/A.

            Red-

            (RADIOCOR) 10-07-26 19:34:24 (0540) 5 NNNN

              


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