Economia e finanza: gli avvenimenti della settimana -5-
DOMENICA 19 luglio ------------------ ECONOMIA - Carrara: festa nazionale delle Politiche Industriali "Re- industrializzare l'Italia. Dialogo con lavoro e imprese verso il Libro Bianco del PD", nell'ambito della Festa dell'Unita' 2026 di Massa-Carrara, organizzata dal Partito Democratico.
Ore 18,30. Partecipa, tra gli altri, Lucia Aleotti, vicepresidente di Confindustria per il Centro Studi. Presso Bonascola, Ca' Michele, via Perla 2/A.
Red-
(RADIOCOR) 10-07-26 19:34:24 (0540) 5 NNNN