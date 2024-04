Economia e finanza: gli avvenimenti della settimana -3

GIOVEDI' 4 aprile ----------------- FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Nessun appuntamento in agenda.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.

DATI MACROECONOMICI - Nessun appuntamento in agenda.

ECONOMIA - Milano: evento "AI Forum. Intelligenza Artificiale per le imprese", organizzato da AIxIA, in collaborazione con TIG. Ore 9,15. Palazzo Mezzanotte.

- Roma: convocato il tavolo per l'esame dello stabilimento produttivo Stellantis di Pomigliano d'Arco (Campania). Ore 9,30. Segue alle ore 13,30 per lo stabilimento di Atessa (Abruzzo) e alle ore 16,30 per lo stabilimento di Modena (Emilia-Romagna). Partecipa, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy. Palazz Piacentini.

- Milano: convegno FIRST CISL Lombardia "Invecchiamento demografico: il ruolo di banche e assicurazioni". Ore 10,00. Centro Congressi FAST.

- Cernobbio (Co): evento The European House - Ambrosetti per la presentazione del Rapporto 2024 "Verso un'Italia cashless casi d'uso e ruolo di cittadini, imprese ed esercenti". Ore 11,30. Villa d'Este.

- Roma: evento di presentazione della Conferenza Internazionale sul Vino, in programma a Brescia e Verona dall'11 al 13 aprile. Ore 11,30. Partecipano, tra gli altri, Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, della Sovranita' alimentare e delle Foreste; Luigi Moio, presidente Oiv; Federico Bricolo, presidente Veronafiere. Via XX Settembre, 20.

