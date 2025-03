Economia e finanza: gli avvenimenti della settimana -3

GIOVEDI' 3 aprile ----------------- FINANZA - Milano: conferenza stampa Carmignac. Ore 9,30. Presso la sede di Borsa Italiana.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Seri Industrial.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Milano: assemblea ordinaria e straordinaria di Edison. Ore 11,00. Parte ordinaria: approvazione Bilancio al 31 dicembre 2024 e destinazione dell'utile di esercizio. Parte straordinaria: modifiche statutarie. Foro Buonaparte, 31.

DATI MACROECONOMICI - Cina: PMI servizi - Caixin, marzo. Ore 2,45.

- Italia: PMI servizi, marzo. Ore 8,45.

- Francia: PMI servizi finale, marzo. Ore 8,50.

- Germania: PMI servizi finale, marzo. Ore 8,55.

- Eurozona: PMI composito finale, marzo. Ore 9,00.

- Eurozona: PMI servizi finale, marzo. Ore 9,00.

- Gran Bretagna: PMI servizi finale, marzo. Ore 9,30.

- Eurozona: PPI a/a, febbraio. Ore 10,00.

- Italia: Istat - Conti economici annuali per settore istituzionale, anno 2024. Ore 10,00.

- Stati Uniti: Sussidi di disoccupazione esistenti, settim.

Ore 13,30.

- Stati Uniti: Richieste di sussidio, settim. Ore 13,30.

- Stati Uniti: Bilancia commerciale, febbraio. Ore 13,30.

- Stati Uniti: Markit PMI Servizi finale, marzo. Ore 14,45.

- Stati Uniti: Markit PMI Composito finale, marzo. Ore 14,45.

- Stati Uniti: Indice ISM non manifatturiero composito, marzo.

Ore 15,00.

ECONOMIA - Caserta: l'imprenditore Brunello Cucinelli riceve il dottorato honoris causa in architettura dall'Universita' Vanvitelli.

- Roma: convegno "Modellamento bancario: biodiversita', territorio, impresa", organizzato dall'Associazione Nazionale per lo Studio dei Problemi del Credito. Ore 9,30. Partecipa, tra gli altri, Antonio Patuelli, presidente Abi (in videoconferenza). Via di Santo Stefano del Cacco, 1.

- Milano: convegno "Transizione Energetica e l'Industria del Nucleare 2025", organizzato da Il Sole 24 Ore in collaborazione con Edison e Accenture. Nel corso dell'evento, l'analisi dei vari scenari relativi alla reintroduzione del nucleare, considerando le varie sfide economiche, politiche e tecniche. Ore 9,30. Presso Fondazione Riccardo Catella. Anche in streaming.

- Milano: conferenza stampa del Gruppo Lavazza, per presentare i risultati finanziari 2024 e per svelare un'importante innovazione nel mondo del caffe'. Ore 10,00. Presso Palazzo del Senato, via Senato 10.

- Milano: evento "Innovation Forum 2025 - Il futuro tra nuove sfide e realta'", organizzato da Scenari Immobiliari in collaborazione con DILS. Ore 10,00. Presso la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, viale Pasubio 5.

- Roma: conferenza stampa per inaugurazione treno "La Dolce Vita Orient Express", promossa da Arsenale in collaborazione con Orient Express, Trenitalia - Gruppo Ferrovie dello Stato, Fondazione FS e FS Treni Turistici Italiani. Nel corso dell'evento, l'apertura della nuova Lounge Orient Express.

Ore 11,00. Partecipano, tra gli altri, Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani; Guido Crosetto, ministro della Difesa; Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia e delle Finanze; Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Paolo Barletta, ceo di Arsenale; Stefano Antonio Donnarumma, a.d. e d.g. del Gruppo FS Italiane. Presso la Stazione di Roma Ostiense.

- Roma: il presidente dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie presenta la Relazione sull'Attivita' svolta nell'anno 2024. Ore 11,00. Presso l'Auditorium della Consob, via Claudio Monteverdi 35.

- Cernobbio (Co): presentazione del Rapporto 2025 "Verso un'Italia cashless: il bilancio di 10 anni e cosa resta da fare per cittadini, imprese ed esercenti", organizzata da The European House - Ambrosetti e Community Cashless Society. Ore 11,00. Presso Villa d'Este.

- Milano: conferenza stampa "App taxi unite per coprire l'Italia - Nasce ITN-Italian Taxi Network". Ore 12,30. Presso l'Associazione Stampa Estera, via della Palla 1.

- Roma: convegno "Strategie di Crescita e Fiscalita': Innovazione e Governance per Competere nel Futuro", organizzato dal Centro di ricerca in Strategic Change "Franco Fontana" della Luiss Guido Carli, e Fortune Italia. Ore 14,30.

Partecipa, tra gli altri, Maurizio Leo, viceministro dell'Economia. Presso Campus Luiss, viale Pola 12.

